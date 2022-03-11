Более 12 тыс. личного состава, 353 танка, 57 самолетов. Генштаб ВСУ назвал потери оккупантов по состоянию на 11 марта

Потери оккупантов составляют:
- личного состава – более 12 тыс.;
- танков ‒ 353;
- ББМ ‒ 1165;
- артиллерийских систем –125;
- РСЗО – 58;
- средства ПВО – 31;
- самолетов – 57;
- вертолетов – 83;
- автомобильной техники – 558;
- корабли/катера - 3;
- цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.
Потери оккупантов за сутки составляют:
- личного состава – 266,
- танков ‒ 18,
- ББМ ‒ 60,
- артиллерийских систем – 2,
- РСЗО – 2,
- средства ПВО – 2,
- автомобильной техники – 32 единицы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)