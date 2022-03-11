С начала марта Украина получила от зарубежных партнеров 36 тыс. т гуманитарных грузов, "Укрзалізниця" перевезла тыс. т – Офис президента

10 марта из наиболее горячих точек Украины эвакуировали более 38 тысяч человек Фото: пресс-служба Офиса президента

Он подчеркнул, что, получив помощь, логистические гуманитарные хабы по всей стране как можно быстрее доставляют грузы в области, где ведутся активные военные действия. Также проводится эвакуация населения из регионов, наиболее пострадавших от российской агрессии.