С начала марта Украина получила от зарубежных партнеров 36 тыс. т гуманитарных грузов, "Укрзалізниця" перевезла тыс. т – Офис президента

"Сегодня [10 марта] мы с вами совместными усилиями эвакуировали более 38 тыс. человек. Это 16 тыс. из Киевской области, 20 тыс. из Сумской области, 2 тыс. из Изюма Харьковской области. Работаем, чтобы эвакуация прошла и в других направлениях, надеемся, что нам это удастся. Эвакуация по всем маршрутам, напомню, проводится бесплатно, поэтому не нужно вестись ни на какие провокации, ведь мы уже получали несколько таких сигналов", – отметил он вечером 10 марта.
Тимошенко добавил, что также был доставлен гуманитарный груз в города Энергодар и Изюм. Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что Украина получает гуманитарную помощь от других государств и поблагодарил всех причастных к реализации гуманитарной миссии.
Украинские власти с начала марта пытались договориться с Россией об эвакуации мирных жителей из городов, которые постоянно обстреливаются российской армией.
Первая успешная эвакуация состоялась 8 марта. Из Сум в Полтаву вывезли около 1 тыс. человек.
9 марта из разных населенных пунктов эвакуировали 48 тыс. человек: из Киевской области было эвакуировано 3,5 тыс. человек, из Сум – 43 тыс., из Энергодара Запорожской области – 1 тыс.
10 марта должны быть открыты гуманитарные коридоры для эвакуации из населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Киевской областях. Маршруты утром опубликовал Офис президента.
Жители осажденного 400-тысячного Мариуполя, которые из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, не смогли выехать из города. В Мариуполе за две недели войны погибло более 1,2 тыс. жителей. Эвакуацию людей из города оккупанты последовательно срывали каждый день, начиная с 5 марта, когда впервые была достигнута договоренность о гуманитарном коридоре.