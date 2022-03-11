Резников: Россияне убили больше мирных украинцев, чем погибло военных из всех структур сектора обороны

Резников: Они ведут себя как преступники и трусы. Они убивают и захватывают в заложники мирных граждан, женщин и детей Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А по всему миру", – подчеркнул он.

По словам министра, понеся сокрушительные потери, российские оккупанты начали террористическую войну и начали атаковать самых незащищенных, так как не способны воевать с украинской армией, гвардией, теробороной.

"Они ведут себя как преступники и трусы. Они убивают и захватывают в заложники мирных граждан, женщин и детей. Кремль бомбит школы, больницы и роддома. Москва никого не защищает. Она уничтожает", – сказал Резников.

Он пообещал, что страна отомстит за каждого украинца, и каждый террорист ответит за совершенные против человечества преступления. Списки участников вторжения и их пособников будут предоставлены всем соответствующим институтам.

Сейчас, по словам Резникова, руководство государства работает над тем, чтобы сберечь жизнь украинцев. В приоритете организация гуманитарных коридоров для эвакуации граждан из городов, подвергающихся наибольшим атакам. Прежде всего, это Мариуполь, города Сумской, Харьковской областей, некоторые пригороды Киева. "Делается все возможное, учитывая, что россияне не держат слово", – отметил министр.

"Наше сопротивление российской интервенции длится уже две недели. Никто в мире не верил, что мы устоим. Тем более что мы продержимся так долго. А мы не просто держимся. Мы уже переходим к контратакам. Планы врага сломаны. Весь мир это видит и пытается постичь перемены", – подчеркнул Резников.

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