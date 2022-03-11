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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Россияне убили больше мирных украинцев, чем погибло военных из всех структур сектора обороны

Резников: Они ведут себя как преступники и трусы. Они убивают и захватывают в заложники мирных граждан, женщин и детей
Резников: Они ведут себя как преступники и трусы. Они убивают и захватывают в заложники мирных граждан, женщин и детей
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше мирных украинских граждан, чем погибло в бою украинских военных из всех структур сектора обороны. Об этом сообщил в видеообращении министр обороны Украины Алексей Резников.

"Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А по всему миру", – подчеркнул он. 

По словам министра, понеся сокрушительные потери, российские оккупанты начали террористическую войну и начали атаковать самых незащищенных, так как не способны воевать с украинской армией, гвардией, теробороной. 

"Они ведут себя как преступники и трусы. Они убивают и захватывают в заложники мирных граждан, женщин и детей. Кремль бомбит школы, больницы и роддома. Москва никого не защищает. Она уничтожает", – сказал Резников.

Он пообещал, что страна отомстит за каждого украинца, и каждый террорист ответит за совершенные против человечества преступления. Списки участников вторжения и их пособников будут предоставлены всем соответствующим институтам. 

Сейчас, по словам Резникова, руководство государства работает над тем, чтобы сберечь жизнь украинцев. В приоритете организация гуманитарных коридоров для эвакуации граждан из городов, подвергающихся наибольшим атакам. Прежде всего, это Мариуполь, города Сумской, Харьковской областей, некоторые пригороды Киева. "Делается все возможное, учитывая, что россияне не держат слово", – отметил министр.

"Наше сопротивление российской интервенции длится уже две недели. Никто в мире не верил, что мы устоим. Тем более что мы продержимся так долго. А мы не просто держимся. Мы уже переходим к контратакам. Планы врага сломаны. Весь мир это видит и пытается постичь перемены", – подчеркнул Резников. 

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/videos/501003601588184/

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары, использует 500-килограммовые авиабомбыкассетные боеприпасы.

Для эвакуации людей из обстреливаемых Россией городов украинские власти пытаются организовать гуманитарные коридоры, но Россия регулярно нарушает режим прекращения огня. В частности, оккупанты четыре дня подряд срывали эвакуацию граждан из Мариуполя Донецкой области, а 9 марта вместо соблюдения режима тишины российские войска нанесли авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к полуночи 9 марта зафиксировало гибель минимум 549 человек среди мирного населения Украины, ранены, по данным ООН, не менее 957. В организации подчеркивают, что это только уже задокументированные случаи, а реальные цифры значительно выше. 

По данным украинского омбудсмена, более 70 детей погибли в Украине с начала вторжения России, еще больше 100 получили ранения.

Теги: терроризм, эвакуация, Алексей Резников, российская агрессия, война России против Украины, погибшие
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