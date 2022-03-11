Вылетевшие с белорусского аэродрома самолеты РФ убили трех человек в Коростене, в том числе двоих белорусов

Россияне нанесли авиаудар по объектам инфраструктуры и машинам с гражданскими людьми Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

По информации пограничников, самолеты вылетели с аэродрома в Беларуси.

По словам мэра Коростеня Владимира Москаленко, в результате авиаудара погиб один украинец. Еще двое погибших – белорусы, они получили ожоги, несовместимые с жизнью.

"Они остановились на машинах и не знали, что как раз в это время из белорусских аэродромов вылетят российские самолеты и будут бомбить город Коростень", – цитирует Госпогранслужба мэра города.

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