Вылетевшие с белорусского аэродрома самолеты РФ убили трех человек в Коростене, в том числе двоих белорусов

По информации пограничников, самолеты вылетели с аэродрома в Беларуси.
По словам мэра Коростеня Владимира Москаленко, в результате авиаудара погиб один украинец. Еще двое погибших – белорусы, они получили ожоги, несовместимые с жизнью.
"Они остановились на машинах и не знали, что как раз в это время из белорусских аэродромов вылетят российские самолеты и будут бомбить город Коростень", – цитирует Госпогранслужба мэра города.
Война России против Украины. Главное
С 24 февраля с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а в течение 28 февраля украинская разведка зафиксировала значительную активность авиационной техники.
По данным управления сил теробороны "Север", белорусские войска также вошли на территорию Черниговской области. Советник главы ОП Алексей Арестович говорил 2 марта, что "пока нет официальных данных о том, что белорусская армия участвует в боевых действиях", но есть "отдельные сигналы, которые сейчас проверяются", писала LIGA.net.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусская армия в войне в Украине "участия не принимала и принимать не намерена".
7 марта Генштаб ВСУ сообщил, что РФ перебрасывает свою авиацию на территорию Беларуси с целью нанесения очередных ударов по городам Украины.