Дочь и советник главы Гостомельской общины рассказали, что оккупанты после убийства заминировали его тело

Гостомель, который находится в 35 км от Киева, уже более недели контролируют оккупанты. В том числе в поселке находятся кадыровцы, которые, по данным издания, могут удерживать мирных жителей в заложниках в одном из укрытий.

Дочь Прилипко рассказала, что 7 марта отец и еще четыре человека ехали в машине по центральной улице Гостомеля, когда навстречу выехала колонна вражеской техники и начала их обстреливать.

"Они развернулись и съехали в переулок, заблокированный трактором. Ехать больше было некуда и все пассажиры выпрыгнули из автомобиля. В ЖК "Покровский" рядом находились снайперы и обстреливали все вокруг. Отца и двоих мужчин расстреляли, а двоим удалось спастись", – рассказала Надежда Прилипко.

Забирать тело погибшего у оккупантов пришел настоятель Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Петр.

"Когда батюшка подошел к телу, его остановил российский оккупант и сказал не подходить. Россиянин снял с тела растяжки, проводки какие-то и только потом помог погрузить тело на тачку", – рассказал Скуратовский.

Эту же информацию священник подтвердил дочери погибшего.

По информации Скуратовского, отец Петр похоронил Прилипко на территории церкви.

Прилипко был избран главой Гостомельской территориальной общины в 2015 году.

О гибели Прилипко впервые сообщили 3 марта, но тогда информация не подтвердилась. Утром 7 марта Гостомельский поселковый совет подтвердил смерть главы общины. "Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая горюющих и радуя отчаявшихся. За это его вместе с собратьями Русланом Карпенко и Иваном Зоре застрелили оккупанты", – сообщили в поселковом совете.

Война России против Украины. Главное (обновляется)