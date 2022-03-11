Дочь и советник главы Гостомельской общины рассказали, что оккупанты после убийства заминировали его тело

Гостомель, который находится в 35 км от Киева, уже более недели контролируют оккупанты. В том числе в поселке находятся кадыровцы, которые, по данным издания, могут удерживать мирных жителей в заложниках в одном из укрытий.
Дочь Прилипко рассказала, что 7 марта отец и еще четыре человека ехали в машине по центральной улице Гостомеля, когда навстречу выехала колонна вражеской техники и начала их обстреливать.
"Они развернулись и съехали в переулок, заблокированный трактором. Ехать больше было некуда и все пассажиры выпрыгнули из автомобиля. В ЖК "Покровский" рядом находились снайперы и обстреливали все вокруг. Отца и двоих мужчин расстреляли, а двоим удалось спастись", – рассказала Надежда Прилипко.
Забирать тело погибшего у оккупантов пришел настоятель Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Петр.
"Когда батюшка подошел к телу, его остановил российский оккупант и сказал не подходить. Россиянин снял с тела растяжки, проводки какие-то и только потом помог погрузить тело на тачку", – рассказал Скуратовский.
Эту же информацию священник подтвердил дочери погибшего.
По информации Скуратовского, отец Петр похоронил Прилипко на территории церкви.
Прилипко был избран главой Гостомельской территориальной общины в 2015 году.
О гибели Прилипко впервые сообщили 3 марта, но тогда информация не подтвердилась. Утром 7 марта Гостомельский поселковый совет подтвердил смерть главы общины. "Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая горюющих и радуя отчаявшихся. За это его вместе с собратьями Русланом Карпенко и Иваном Зоре застрелили оккупанты", – сообщили в поселковом совете.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С первого дня нападения РФ на Украину, с 24 февраля, за Гостомель шли ожесточенные бои. В этом поселке есть аэропорт. Журналисты предполагают, что российские военнослужащие хотели установить с помощью этого аэропорта "воздушный мост" и перебрасывать по нему в Украину войска.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля дал команду нанести артиллерийский удар по аэропорту. Советник главы МВД Вадим Денисенко после это рассказал, что взлетная полоса в этом аэропорту "фактически не может принимать самолеты".
6 марта президент присвоил звание "Город-герой" шести городам, в том числе Гостомелю.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что оккупанты, пытаясь попасть в столицу, уничтожают населенные пункты, которые находятся рядом, – Бучу, Гостомель, Ворзель и Ирпень.
В Гостомеле остаются заблокированными местные жители. Части из них удалось эвакуироваться 10 марта. По данным Гостомельского поселкового совета, из поселка выехало восемь автобусов с эвакуированными жителями и около 100 частных автомобилей.