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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко выразил соболезнования в связи с гибелью главы Гостомельской общины Прилипко

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Прилипко погиб, когда раздавал людям хлеб и лекарства
Прилипко погиб, когда раздавал людям хлеб и лекарства
Фото: prolviv.com

Мэр столицы, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко выразил соболезнования в связи с гибелью главы Гостомельской общины Юрия Прилипко. Видеообращение он выложил на своей странице в Facebook.

"Под Киевом продолжаются ожесточенные бои. С особой яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Целенаправленно убивает мирных жителей. Погиб председатель Гостомельской общины Юрий Прилипко. Когда раздавал людям хлеб и лекарства. Это мой коллега, которого хорошо знаю по Ассоциации городов, по нашему сотрудничеству. Светлая память, Юрий Прилипко. Он до последнего вздоха был с общиной. Заботился о людях", – написал Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/275048784639048/

О гибели Прилипко впервые сообщили 3 марта, но тогда информация не подтвердилась.

Утром 7 марта Гостомельский поселковый совет подтвердил смерть главы Гостомельской объединенной территориальной общины. "Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая горюющих и радуя отчаявшихся. За это его вместе с собратьями Русланом Карпенко и Иваном Зоре застрелили оккупанты", – говорится в сообщении.

Шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко написал в Facebook, что смерть главы общины ему подтвердили родственники Прилипко.

"Его тело удалось забрать только сегодня. Тело было заминировано. Вместе с ним в Гостомеле погибли два волонтера", – отметил он.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детейО потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 единица средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 автомобилей, два легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом и четыре оперативно-тактических беспилотника.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против ПутинаПосле введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Виталий Кличко, смерть, Гостомель, война России против Украины, погибшие, мэр
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