Кличко выразил соболезнования в связи с гибелью главы Гостомельской общины Прилипко

"Под Киевом продолжаются ожесточенные бои. С особой яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Целенаправленно убивает мирных жителей. Погиб председатель Гостомельской общины Юрий Прилипко. Когда раздавал людям хлеб и лекарства. Это мой коллега, которого хорошо знаю по Ассоциации городов, по нашему сотрудничеству. Светлая память, Юрий Прилипко. Он до последнего вздоха был с общиной. Заботился о людях", – написал Кличко.

О гибели Прилипко впервые сообщили 3 марта, но тогда информация не подтвердилась.

Утром 7 марта Гостомельский поселковый совет подтвердил смерть главы Гостомельской объединенной территориальной общины. "Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая горюющих и радуя отчаявшихся. За это его вместе с собратьями Русланом Карпенко и Иваном Зоре застрелили оккупанты", – говорится в сообщении.

Шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко написал в Facebook, что смерть главы общины ему подтвердили родственники Прилипко.

"Его тело удалось забрать только сегодня. Тело было заминировано. Вместе с ним в Гостомеле погибли два волонтера", – отметил он.