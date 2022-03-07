Смерть главы теробщины Гостомеля подтвердилась. Вместе с ним погибли два волонтера

О смерти Прилипко впервые сообщили 3 марта, но тогда информация не подтвердилась.

"Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая горюющих и радуя отчаявшихся. За это его вместе с собратьями Русланом Карпенко и Иваном Зоре застрелили оккупанты", – говорится в сообщении.

Шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко написал в Facebook, что смерть Прилипко ему подтвердили его родственники.

"Его тело удалось забрать только сегодня. Тело было заминировано. Вместе с ним в Гостомеле погибло два волонтера", – отметил он.