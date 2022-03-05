В боях за Гостомель погиб Герой Украины Валерий Чибинеев

Чибинеев – воспитанник Бердянской школы-интерната. Ему было 34 года. Чибинеев принимал участие в боевых действиях с первых дней войны на востоке Украины, был командиром снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В 2016 году пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил Чибинееву звание Героя Украины.

На сайте Министерства обороны Украины сообщалось, что в составе 1-го аэромобильно-десантного батальона Чибинеев участвовал в освобождении Красного Лимана Донецкой области. Во время боевых действий в районе поселка Бирюково Луганской области в июне 2014 года подразделение, возглавляемое Чибинеевым, уничтожило диверсионно-разведывательную группу противника и взяло в плен двух боевиков. Вблизи поселка Изварино Луганской области в июле того же года вместе с сослуживцами он вытащил из подбитого танка трех военнослужащих. В январе 2015 года принимал участие в обороне донецкого аэропорта. В июле 2016 года вблизи Авдеевки группа снайперов под руководством Чибинеева обезвредила группу пулеметчиков, гранатометчиков и снайперов (в общей сложности 12 подтвержденных целей, уточнили в Минобороны). В 2016 году Чибинеев получил ранение на Донбассе, но продолжил службу.

Ветеран АТО Вячеслав Зайцев сообщил в Facebook, что Чибинеев погиб в боях под Гостомелем Киевской области. По информации "Новинарні", это произошло 3 марта.

Друг Чибинеева, блогер Павел Кащук сообщил, что военнослужащий погиб в тяжелом бою.

"Он делал невозможное так много раз, что, наверное, ему просто чуть надоело, ему стало тут скучно. Не нужно о нем плакать, не нужно грустить, он был всегда к этому готов и считал это своим долгом. Долг он отдал. Ему повезло умереть за Родину без всяких "но" и "если" в святой для нашей страны войне. Герой Украины Валера Чибинеев погиб как герой. Получается, дважды герой? Валеру называют снайпером, но прежде всего он всегда был командиром. И одновременно – одним из самых мотивированных и смелых бойцов, которых я знал", – написал Кащук в Facebook.

В 2019 году во время боевых действий в Донецкой области погиб брат Валерия Чибинеева, десантник Роман Чибинеев.