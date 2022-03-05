В боях за Гостомель погиб Герой Украины Валерий Чибинеев

Чибинеев – воспитанник Бердянской школы-интерната. Ему было 34 года. Чибинеев принимал участие в боевых действиях с первых дней войны на востоке Украины, был командиром снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
В 2016 году пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил Чибинееву звание Героя Украины.
На сайте Министерства обороны Украины сообщалось, что в составе 1-го аэромобильно-десантного батальона Чибинеев участвовал в освобождении Красного Лимана Донецкой области. Во время боевых действий в районе поселка Бирюково Луганской области в июне 2014 года подразделение, возглавляемое Чибинеевым, уничтожило диверсионно-разведывательную группу противника и взяло в плен двух боевиков. Вблизи поселка Изварино Луганской области в июле того же года вместе с сослуживцами он вытащил из подбитого танка трех военнослужащих. В январе 2015 года принимал участие в обороне донецкого аэропорта. В июле 2016 года вблизи Авдеевки группа снайперов под руководством Чибинеева обезвредила группу пулеметчиков, гранатометчиков и снайперов (в общей сложности 12 подтвержденных целей, уточнили в Минобороны). В 2016 году Чибинеев получил ранение на Донбассе, но продолжил службу.
Ветеран АТО Вячеслав Зайцев сообщил в Facebook, что Чибинеев погиб в боях под Гостомелем Киевской области. По информации "Новинарні", это произошло 3 марта.
Друг Чибинеева, блогер Павел Кащук сообщил, что военнослужащий погиб в тяжелом бою.
"Он делал невозможное так много раз, что, наверное, ему просто чуть надоело, ему стало тут скучно. Не нужно о нем плакать, не нужно грустить, он был всегда к этому готов и считал это своим долгом. Долг он отдал. Ему повезло умереть за Родину без всяких "но" и "если" в святой для нашей страны войне. Герой Украины Валера Чибинеев погиб как герой. Получается, дважды герой? Валеру называют снайпером, но прежде всего он всегда был командиром. И одновременно – одним из самых мотивированных и смелых бойцов, которых я знал", – написал Кащук в Facebook.
В 2019 году во время боевых действий в Донецкой области погиб брат Валерия Чибинеева, десантник Роман Чибинеев.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупанты пытаются захватить Гостомель с первых дней войны. В этом поселке, который находится в 35 км от Киева, есть аэропорт. Журналисты предполагают, что российские военнослужащие хотят установить с помощью этого аэропорта "воздушный мост" и перебрасывать по нему в Украину войска.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Но 4 марта полиция сообщила, что только в Харьковской области с начала российского вторжения погибло 188 человек, 122 из них – гражданские. Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.