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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более 70 детей погибли в Украине с начала вторжения России, еще больше 100 получили ранения – омбудсмен

Украина платит непомерную цену за вторжение России жизнь своих детей и будущее народа, подчеркнула Денисова (на фото детская коляска, которая принадлежит семье украинских беженцев, Румыния)
Украина платит непомерную цену за вторжение России – жизнь своих детей и будущее народа, подчеркнула Денисова (на фото – детская коляска, которая принадлежит семье украинских беженцев, Румыния) 
Фото: ЕРА

За две недели с начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 71 ребенок. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Telegram 10 марта.

"По состоянию на 11 часов 10 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 71 ребенок и получили ранения более 100 детей", – написала она. 

Денисова рассказала о некоторых случаях ранений и гибели детей. 

В частности, в Малине Житомирской области авиаударом были разрушены семь частных одноэтажных домов, погибло пять человек, среди них – трое маленьких детей (старшей девочке было пять лет, еще два погибших малыша – 2021 года рождения). 

В Харьковской области в результате обстрела рынка в поселке Жуковского погиб 16-летний подросток. 

"Ночью в результате очередного артиллерийского обстрела в селе Слобожанское Изюмского района Харьковской области вражеский снаряд попал в частный жилой дом. Под завалами погибли четыре человека: две женщины и два ребенка, пятилетней девочке удалось выжить", – рассказала Денисова. 

В Ирпене Киевской области 10-летняя девочка получила ранение обломком, она выжила, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила омбудсмен. 

"За военное вторжение РФ в Украину, беспредел российских боевиков, нарушение всех Женевских конвенций Украина платит непомерную цену – жизнь своих детей, будущее нашего народа. Настаиваю, страны НАТО помогите прекратить российский терроризм – закройте небо над Украиной!" – призвала она. 

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к полуночи 9 марта зафиксировало гибель минимум 549 человек среди мирного населения Украины, ранены, по данным ООН не менее 957.

В организации подчеркивают, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством Украины, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где шли интенсивные бои, затянулось, и многие сообщения еще не подтвердились. В частности, в сводке ООН не учитывается число погибших в Волновахе, Мариуполе и Изюме, где число погибших гражданских может исчисляться сотнями. 

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары, использует 500-килограмовые авиабомбы, кассетные боеприпасы. 

Для эвакуации людей из обстреливаемых Россией городов украинские власти несколько дней подряд пытаются организовать гуманитарные коридоры, но Россия регулярно нарушает режим прекращения огня. В частности, оккупанты четыре дня подряд срывали эвакуацию граждан из Мариуполя Донецкой области, а 9 марта вместо соблюдения режима тишины российские воска нанесли авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе. 

За первые 12 дней полномасштабной войны Украину покинули, по оценке ООН, порядка 2 млн граждан

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, Людмила Денисова, жертвы, дети, российская агрессия, война России против Украины, погибшие
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