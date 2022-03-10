Более 70 детей погибли в Украине с начала вторжения России, еще больше 100 получили ранения – омбудсмен

Украина платит непомерную цену за вторжение России – жизнь своих детей и будущее народа, подчеркнула Денисова (на фото – детская коляска, которая принадлежит семье украинских беженцев, Румыния) Фото: ЕРА

"По состоянию на 11 часов 10 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 71 ребенок и получили ранения более 100 детей", – написала она.

Денисова рассказала о некоторых случаях ранений и гибели детей.

В частности, в Малине Житомирской области авиаударом были разрушены семь частных одноэтажных домов, погибло пять человек, среди них – трое маленьких детей (старшей девочке было пять лет, еще два погибших малыша – 2021 года рождения).

В Харьковской области в результате обстрела рынка в поселке Жуковского погиб 16-летний подросток.

"Ночью в результате очередного артиллерийского обстрела в селе Слобожанское Изюмского района Харьковской области вражеский снаряд попал в частный жилой дом. Под завалами погибли четыре человека: две женщины и два ребенка, пятилетней девочке удалось выжить", – рассказала Денисова.

В Ирпене Киевской области 10-летняя девочка получила ранение обломком, она выжила, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила омбудсмен.

"За военное вторжение РФ в Украину, беспредел российских боевиков, нарушение всех Женевских конвенций Украина платит непомерную цену – жизнь своих детей, будущее нашего народа. Настаиваю, страны НАТО помогите прекратить российский терроризм – закройте небо над Украиной!" – призвала она.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к полуночи 9 марта зафиксировало гибель минимум 549 человек среди мирного населения Украины, ранены, по данным ООН не менее 957.

В организации подчеркивают, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством Украины, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где шли интенсивные бои, затянулось, и многие сообщения еще не подтвердились. В частности, в сводке ООН не учитывается число погибших в Волновахе, Мариуполе и Изюме, где число погибших гражданских может исчисляться сотнями.

Война России против Украины. Главное