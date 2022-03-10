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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геращенко: Путин уничтожил свою пятую колонну в Украине. Добкин – в теробороне, Шуфрич проголосовал за конфискацию российского имущества

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Геращенко: Оккупанты не могут найти людей, которые хотят руководить Херсоном или Бердянском
Геращенко: Оккупанты не могут найти людей, которые хотят руководить Херсоном или Бердянском
Фото: Антон Геращенко / Facebook

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"В Украине фактически [президент РФ Владимир] Путин уничтожил свою пятую колонну. У нас нет пророссийских политиков. [Михаил] Добкин записался в территориальную оборону Харькова, [Нестор] Шуфрич проголосовал за конфискацию всей российской собственности. Не знаю, куда пропал [Евгений] Мураев. Но больше никакой пятой колонны тут нет. А если кто-то попытается заявлять, что он за россиян, его просто застрелят, как мэра города Кременная Владимира Струка, известного своими сепаратистскими взглядами", – заявил Геращенко.

Он подчеркнул, что никто из руководителей городов в Украине не желает общаться с оккупантами.

"На юге Украины у них полный крах. Они не могут найти людей, которые заявили бы, что хотят руководить Херсоном или Бердянском. Все главы объединенных территориальных общин, мэры отказываются с ними сотрудничать. Я публиковал переписку мэра Белой Церкви Геннадия Дикого. Ему пришла смс: "Сдавайтесь, переходите на нашу сторону". Ответ был короткий. Он послал их туда же, куда был послан русский военный корабль. Так же должны поступать и мэры других городов", – сказал Геращенко.

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Война России против Украины. Главное

Контекст:

1 марта жена мэра города Кременная в Луганской области Владимира Струка заявила в полицию, что его похитили неизвестные в камуфляжной форме. Через два дня его нашли убитым. По предварительной информации, мэр города скончался от огнестрельного ранения в область сердца, сообщил 3 марта Геращенко.

Против Струка в Украине было открыто два уголовных производства, они касались причастности к участию в создании "ЛНР" и действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Херсон, война, Владимир Струк, сепаратисты, Бердянск, Антон Геращенко, советник, война России против Украины, интервью
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