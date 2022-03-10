Российская Федерация пошла по так называемому "сирийскому сценарию" – Подоляк

"Безусловно, Российская Федерация пошла по так называемому "сирийскому сценарию". Она создает для мирного населения, мирной инфраструктуры своего рода "котлы" для того, чтобы отсечь их от цивилизационных условий жизни: продукты питания, медикаменты, эвакуация женщин, детей и так далее. Это понятно", – сказал Подоляк.

По его словам, Россия рассчитывает, что напуганное бомбардировками население начнет оказывать давление на украинские власти, которые в итоге будут вынуждены пойти на уступки требованиям РФ.

"Эта тактика направлена на максимальное запугивание населения Украины. Которое в свою очередь должно жестко давить на правительство Украины, а то должно будет после этого подписать невыгодные условия, предложенные РФ. Эта тактика понятна, она неоднократно применялась Российской Федерацией, когда она не имела достаточно весомых военных успехов", – отметил Подоляк.

Война России против Украины. Главное