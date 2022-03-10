Российская Федерация пошла по так называемому "сирийскому сценарию" – Подоляк

"Безусловно, Российская Федерация пошла по так называемому "сирийскому сценарию". Она создает для мирного населения, мирной инфраструктуры своего рода "котлы" для того, чтобы отсечь их от цивилизационных условий жизни: продукты питания, медикаменты, эвакуация женщин, детей и так далее. Это понятно", – сказал Подоляк.
По его словам, Россия рассчитывает, что напуганное бомбардировками население начнет оказывать давление на украинские власти, которые в итоге будут вынуждены пойти на уступки требованиям РФ.
"Эта тактика направлена на максимальное запугивание населения Украины. Которое в свою очередь должно жестко давить на правительство Украины, а то должно будет после этого подписать невыгодные условия, предложенные РФ. Эта тактика понятна, она неоднократно применялась Российской Федерацией, когда она не имела достаточно весомых военных успехов", – отметил Подоляк.
Война России против Украины. Главное
В Сирии с 2011 года продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В этом конфликте Россия поддерживает правительственные силы, подконтрольные главе государства Башару Асаду.
Конфликт унес жизни более 350 тыс. человек. Почти половина населения страны была вынуждена бежать из своих домов, 5 млн человек уехали за границу, сообщал в октябре 2021 года канал Al Jazeera.