В Украине гражданским разрешили убивать российских оккупантов

Теперь гражданские украинцы, а также иностранцы, законно пребывающие на территории Украины, имеют право получить огнестрельное оружие и наравне с военными использовать его против российских агрессоров. Никакого наказания за это не последует.

Также граждане могут стрелять во врага можно и из собственного оружия: наградного, спортивного, охотничьего.

Полученные от государства оружие и патроны после завершения войны придется сдать в полицию.

Война России против Украины. Главное