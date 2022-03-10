Более 80% украинцев помогают защищать Украину от российских оккупантов – опрос

39% опрошенных сказали, что помогают гражданским лицам и украинским военным как волонтеры.

37% респондентов оказывают финансовую помощь.

18% граждан принимают участие в информационном сопротивлении агрессору.

12% украинцев работают на предприятиях критической инфраструктуры.

10% опрошенных являются участникам теробороны.

3% граждан заявили, что противостоят российским оккупантам как военнослужащие.

Еще 5% респондентов оказывают другую помощь.

В то же время 19% опрошенных сказали, что не имеют возможности помогать в защите Украины.

Опрос проводился 8–9 марта среди граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1200 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.

Война России против Украины. Главное