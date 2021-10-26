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Нацкорпус потребовал от Венедиктовой наказать "мэра-коллаборанта" Струка

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"Нацкорпус" передал своим требования Венедиктовой
"Нацкорпус" передал своим требования Венедиктовой 
Фото: nationalcorps.org

Представители партии "Национальный корпус" 26 октября пикетировали Офис генерального прокурора в Киеве и требовали от главы ведомства Ирины Венедиктовой сообщить мэру города Кременной Владимиру Струку о подозрении в государственной измене в рамках открытых против него уголовных производств. Об этом пишет сайт политической силы.

Глава Луганской областной организации "Нацкорпуса" Владислав Кириллов отметил, что Струк был организатором псевдореферендума в Луганске и призывал к свержению конституционного строя в Украине.

"Это человек, являющийся финансовым и идейным организатором референдума 11 мая 2014 года. Человек, 9 мая говоривший, что если украинские солдаты ступят на землю Донбасса, то они немедленно будут уничтожены. Это человек, организовавший отряды т.н. "самообороны" из преступников и афганцев, ставших частью незаконных вооруженных формирований "Заря" и "Бэтмен", – отметил он.

Представитель Луганской ячейки "Нацкорпуса" Михаил Карабут добавил, что активисты партии с местной общиной уже несколько раз обращались по поводу Струка в Луганскую областную прокуратуру, но правоохранительное ведомство ничего не делает для логического завершения уголовных производств.

"Струк чувствует себя в Кременной царем и богом. Он безнаказанно занимается рэкетом по аграриям в селе Поповка. Вопреки воле местных жителей строит мусороперерабатывающий завод в черте города. Проводит сессии горсовета с нарушением всех норм, не допуская местных жителей. Частная пивоварня Струка производит "Московское" пиво с российским триколором. Фамилия Струк – это плевок в лицо всем, кто проливал кровь за Украину", – подчеркнул он.

Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин заявил, что никто из представителей местных властей не несет ответственность за коллаборационизм – из-за отсутствия соответствующего закона.

"Причина этому – не только нежелание власти наказывать коллаборантов, избравших для себя большими врагами защитников Украины, чем предателей. Отсутствует также соответствующее законодательство для привлечения их к ответственности. Здесь бы очень помог закон о борьбе с коллаборантами, зарегистрированный в Верховной Раде еще весной. Его формировали эксперты, ветераны, народные депутаты, но на сегодняшний день власть его игнорирует", – отметил он.

Представители "Нацкорпуса" передали Венедиктовой обращение, в котором призвали принять все необходимые меры для сообщения о подозрении Струку в уголовных производствах. Также они требуют завершить досудебное расследование и передать материалы в суд.

Контекст:Издание Depo.ua писало, что согласно данным YouControl, 100% акций "ПИНТА-Кременской пивоваренный завод", который выпускает пиво "Московское", принадлежат Елене Петровне Струк.

"Против Струка первое уголовное производство по фактам причастности к участию в создании "ЛНР" было открыто еще в 2014 году. Второе уголовное производство по фактам совершения Струком действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, открыто уже в 2019 году. Но никаких последствий эти производства для него не имели", – отмечали журналисты.

4 сентября глава ячейки "Нацкорпуса" в Кременной Владислав Кириллов опубликовал видео встречи Струка с ветеранами и общественниками. Активисты обвинили городского голову в сотрудничестве с оккупантами, принесли ему чемоданы и билеты в Россию и облили градоначальника пивом "Московское".

Теги: Владимир Струк, ЛНР, Национальный корпус, уголовное производство, суд, Ирина Венедиктова, Максим Жорин
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