"Я тебе купил билет в Россию, собирайся и уезжай". Мэра Кременной на встрече с ветеранами облили пивом "Московское"

Присутствовавшие на встрече заявили, что Струк поддерживал боевиков "ЛНР" и организовывал для них полевые кухни под своими плакатами.

"Запрограммированный Струк знает, как уходить от неудобных вопросов, но бутылка пива, изготовленная на его заводе, с русским триколором и соответствующим названием "Московское" не оставила шансов для маневра", – написал Кириллов.