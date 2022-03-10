Зеленский – российским пропагандистам: Будете отвечать так же, как те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей

"Ночью появилась информация о погибших во вчерашней бомбардировке роддома и детской больницы в Мариуполе. Знаете, по российскому телевидению вспомнили эту тему. Она была у них на ток-шоу. Но ни слова правды не сказали. Россиянам соврали, что якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме – женщин и детей. Россиянам солгали, что якобы там засели "националисты". Они лгали уверенно, как всегда", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что военные преступления невозможны без пропагандистов, которые их прикрывают.
"Хочу сказать им одну вещь: вы будете отвечать так же, как те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей. Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц. Мы сделаем все, чтобы ее конфисковали, где бы она ни была. Вы ведь любите богатую жизнь, любите благополучные страны. У вас больше этого не будет. И это только начало", – резюмировал глава государства.
Война России против Украины. Главное
7 марта в "Энергоатоме" сообщили, что российские оккупанты и пропагандисты сняли фейковый сюжет о якобы приеме "гуманитарной помощи" РФ сотрудниками Чернобыльской атомной электростанции.
8 марта прокремлевский пропагандист Владимир Соловьев, против которого Евросоюз ввел санкции за его роль в развязывании Россией войны против Украины, признал, что мир будет долго ненавидеть РФ за ее агрессивные действия, и не исключил, что все может закончиться "гибелью России".