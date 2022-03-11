В осажденном оккупантами Мариуполе жителей хоронят в братской могиле. Видео

В братской могиле в Мариуполе было захоронено более 70 тел Скриншот: UA:Перший / YouTube

Из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами работники коммунальных служб не могут провести погребение других способом.

Глубокую траншею длиной около 25 метров выкопали на окраине города, сообщил корреспондент Associated Press, который сейчас находится в городе. В яму сбрасывают тела людей, завернутые в черные полиэтиленовые мешки и покрывала.

С 8 марта в братской могиле было захоронено более 70 тел. Около половины погибших стали жертвами обстрелов города, остальные умерли дома естественной смертью, но у властей нет возможности организовать захоронение по-другому.

8 марта, по данным Associated Press, на территории, где находится траншея, упал и взорвался снаряд, чуть не уничтожив и саму братскую могилу.