В осажденном оккупантами Мариуполе жителей хоронят в братской могиле. Видео

Из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами работники коммунальных служб не могут провести погребение других способом.
Глубокую траншею длиной около 25 метров выкопали на окраине города, сообщил корреспондент Associated Press, который сейчас находится в городе. В яму сбрасывают тела людей, завернутые в черные полиэтиленовые мешки и покрывала.
С 8 марта в братской могиле было захоронено более 70 тел. Около половины погибших стали жертвами обстрелов города, остальные умерли дома естественной смертью, но у властей нет возможности организовать захоронение по-другому.
8 марта, по данным Associated Press, на территории, где находится траншея, упал и взорвался снаряд, чуть не уничтожив и саму братскую могилу.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийский орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
За время боевых действий в Мариуполе погибло более 1100 жителей.
9 марта российские оккупанты нанесли авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе. По данным местных властей, погибло три человека, в том числе ребенок, 17 получили ранения. 10 марта российская авиация также неоднократно обстреливала жилые кварталы города, сообщили местные власти.
Попытки эвакуации жителей из Мариуполя предпринимались неоднократно, начиная с 5 марта, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты сознательно срывают эвакуацию из Мариуполя, поскольку у них есть приказ "держать город в заложниках, издеваться над ним".
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.