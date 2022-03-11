В Ивано-Франковске взрывы произошли в аэропорту – мэр

Он призвал жителей города не публиковать в соцсетях видео и фото с места взрывов.

"К сожалению, система тревоги, которая есть в Вооруженных силах Украины, не сработала. Происходят взрывы в нашем аэропорту. Просьба ко всем жителям Ивано-Франковска: не распространяйте видео взрывов, сохраняйте спокойствие... Будем выяснять, почему не сработала система оповещения ВСУ, в чем проблема", – сказал мэр.

Марцинкив также призвал людей, проживающих возле аэропорта, спрятаться в укрытия или отойти от окон.

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