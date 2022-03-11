Украинский композитор Поклад и его супруга спасены, их удалось вывезти из Ворзеля Киевской области – Гордон

"Игорь Поклад и его жена Светлана спасены! Они в Киеве. У них есть все необходимое. Друзья, спасибо вам огромное за ваши невероятные сердца! На мою просьбу о помощи пришло несколько десятков писем от людей, которые хотели поучаствовать. И вот сегодня благодаря Константину – настоящему герою, который увидел нашу просьбу и, рискуя жизнью, поехал спасать семью гениального украинского композитора, – Игорь Дмитриевич, Светлана и их любимые собаки в безопасности", – написал журналист.

Также он выразил благодарность активистке Гайдэ Ризаевой, которая координировала эвакуацию Покладов, и Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

9 марта Гордон сообщил, что Поклад с женой "уже много дней" находятся у себя дома в подвале в Ворзеле. По информации журналиста, супруги находились в плохом состоянии, с ними не было связи, а также они остались без воды и еды.

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