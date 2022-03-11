Украинский композитор Поклад и его супруга спасены, их удалось вывезти из Ворзеля Киевской области – Гордон

"Игорь Поклад и его жена Светлана спасены! Они в Киеве. У них есть все необходимое. Друзья, спасибо вам огромное за ваши невероятные сердца! На мою просьбу о помощи пришло несколько десятков писем от людей, которые хотели поучаствовать. И вот сегодня благодаря Константину – настоящему герою, который увидел нашу просьбу и, рискуя жизнью, поехал спасать семью гениального украинского композитора, – Игорь Дмитриевич, Светлана и их любимые собаки в безопасности", – написал журналист.
Также он выразил благодарность активистке Гайдэ Ризаевой, которая координировала эвакуацию Покладов, и Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.
9 марта Гордон сообщил, что Поклад с женой "уже много дней" находятся у себя дома в подвале в Ворзеле. По информации журналиста, супруги находились в плохом состоянии, с ними не было связи, а также они остались без воды и еды.
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Композитор и опермейстер Поклад – заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины.
Он написал более 150 песен, в том числе "Ой летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тиха вода", "Кохана", "Зелен-клен", а также музыку к более чем 10 фильмам и мюзиклам, включая анимационные ленты "Как казаки…" и "Энеида". Писал песни на слова Юрия Рыбчинского, Дмитрия Луценко, Бориса Олейника. Их исполняли Нина Матвиенко, София Ротару, Назарий Яремчук, Тамара Гвердцители, Василий Зинкевич.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Покладу 9 декабря прошлого года, накануне его 80-летнего юбилея.