Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору Покладу

"За выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю творческую деятельность постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Покладу Игорю Дмитриевичу – композитору, народному артисту Украины", – говорится в указе.

Контекст:

Поклад родился 10 декабря 1941 года, сегодня ему исполняется 80 лет. Он известный композитор, заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины.

Композитор написал более 150 песен, в том числе "Ой летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тиха вода", "Кохана", "Зелен-клен", а также музыку к более чем 10 фильмам и мюзиклам. Писал песни на слова Юрия Рыбчинского, Дмитрия Луценко, Бориса Олейника. Их исполняли Нина Матвиенко, София Ротару, Назарий Яремчук, Тамара Гвердцители, Василий Зинкевич.

В этом декабре три бывших президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – обратились к нынешнему главе государства с просьбой присвоить Покладу звание Героя Украины, учитывая его "колоссальный личный вклад в формирование культурного пространства Украины".

8 декабря в интернете разгорелся скандал – жена композитора Светлана Поклад сообщила, что Офис президента решил поздравить ее мужа с юбилеем в мессенджере Viber. По ее мнению, этим президент "оскорбил, унизил одного из самых великих людей этой страны". Она подчеркнула, что предыдущие президенты "мужа поздравляли все лично! По крайней мере, звонком, телеграммой или адресом. Если были в стране! Не было – ехали помощники, министры с цветами и орденами!"