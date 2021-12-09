Жена композитора Поклада: Звонок: "Вас беспокоит Офис президента. Президент поздравил Игоря Дмитриевича с 80-летием. Мы сбросим письмо на Viber, а вы уже распечатаете"

Поклад 10 декабря отметит юбилей – ему исполнится 80 лет.
"Сегодняшнее утро меня добило. Звонок в 11.00: "Вас беспокоит Офис президента. Скажите, пожалуйста, у вас Viber есть?". Отвечаю: "Да. А зачем?" – "Президент поздравил Игоря Дмитриевича с юбилеем, написал письмо. Мы его на Viber сбросим, а вы уже распечатаете, хорошо?" – рассказала жена композитора.
Она обратилась лично к главе государства Владимиру Зеленскому и подчеркнула, что таким поступком он оскорбил композитора.
"Вот мы и догребли до момента, когда Поклада президент эсэмэской поздравляет….эсэмэской! Президент! Поклада!.. Владимир Александрович! Это вы своим друзьям можете смс-сообщением напомнить о мелочах! А мужа поздравляли все лично! По крайней мере, звонком, телеграммой или адресом. Если были в стране! Не было – ехали помощники, министры с цветами и орденами! Но, видимо, вам этого не понять. Что именно?! Что вы оскорбили! Что вы унизили одного из самых великих людей этой страны!" – написала Поклад.
Она подчеркнула, что артиста "будет, кому поздравить", и добавила, что у композитора кнопочный телефон, так что поздравление в Viber ему отправить нельзя.
Поклад родился в 1941 году, он народный артист Украины. Композитор написал более 150 песен, в том числе "Дикі гуси", "Пісня про матір", "Моя Україна", а также музыку к более чем 10 фильмам.
В этом декабре три бывших президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – обратились к нынешнему главе государства с просьбой присвоить Покладу звание Героя Украины, учитывая его "колоссальный личный вклад в формирование культурного пространства Украины".