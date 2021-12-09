Жена композитора Поклада: Звонок: "Вас беспокоит Офис президента. Президент поздравил Игоря Дмитриевича с 80-летием. Мы сбросим письмо на Viber, а вы уже распечатаете"

Поклад 10 декабря отметит юбилей – ему исполнится 80 лет.

"Сегодняшнее утро меня добило. Звонок в 11.00: "Вас беспокоит Офис президента. Скажите, пожалуйста, у вас Viber есть?". Отвечаю: "Да. А зачем?" – "Президент поздравил Игоря Дмитриевича с юбилеем, написал письмо. Мы его на Viber сбросим, а вы уже распечатаете, хорошо?" – рассказала жена композитора.

Она обратилась лично к главе государства Владимиру Зеленскому и подчеркнула, что таким поступком он оскорбил композитора.

"Вот мы и догребли до момента, когда Поклада президент эсэмэской поздравляет….эсэмэской! Президент! Поклада!.. Владимир Александрович! Это вы своим друзьям можете смс-сообщением напомнить о мелочах! А мужа поздравляли все лично! По крайней мере, звонком, телеграммой или адресом. Если были в стране! Не было – ехали помощники, министры с цветами и орденами! Но, видимо, вам этого не понять. Что именно?! Что вы оскорбили! Что вы унизили одного из самых великих людей этой страны!" – написала Поклад.

Она подчеркнула, что артиста "будет, кому поздравить", и добавила, что у композитора кнопочный телефон, так что поздравление в Viber ему отправить нельзя.