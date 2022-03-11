Навальный призвал россиян к новым антивоенным акциям в ближайшее воскресенье

Навальный: Мы с вами не имеем права прекратить этот изнурительный марафон Фото: Алексей Навальный / Facebook

По мнению Навального, остановить президента России Владимира Путина может только российский народ.

"Сейчас, я думаю, можно сказать, что самые важные люди на планете – те, кто в Москве, Петербурге и других городах выходили и снова пойдут на антивоенные митинги. Безумного маньяка Путина быстрее всего остановит сейчас народ России, если выступит против войны", – сказал он.

Политик подчеркнул, что борьба россиян с властями будет сопровождаться страхом и арестами.

"Посмотрите даже официальную, придворную социологию. Они говорят, 71% – за войну, 29% – против. Даже если мы поверим в это, получается, что на старте антивоенное движение поддерживает каждый третий. И это до того, как война ударила и по нам – санкциями и экономической катастрофой. До главного ужаса войны – гробов с сыновьями, возвращающихся к матерям", -- отметил он.

Оппозиционер уверен, что в России большинство населения против войны.

"Каждый прозревший должен понять: я не один так думаю. Против войны с самого начала было 29%, а сейчас большинство. Мне есть к кому присоединиться. Я тоже выйду на улицу против войны. Я заставлю Путина прекратить ее", – сказал Навальный.

Он призвал россиян выходить на антивоенные акции каждые выходные.

"Мы с вами не имеем права прекратить этот изнурительный марафон. И нужно выходить на антивоенные митинги каждые выходные, даже если кажется, что все либо уехали, либо испугались. Даже если вы один на один, вы – тот, к которому можно присоединиться. Вы – основа движения против войны и смерти. Вы – самый важный человек на планете", – подчеркнул политик.

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