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Навальный заявил в суде, что не боится "ни суда, ни колонии, ни химического оружия, ни Путина"

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Политик призвал работников основанного им Фонда по борьбе с коррупцией продолжать разоблачать российских коррупционеров
Политик призвал работников основанного им Фонда по борьбе с коррупцией продолжать разоблачать российских коррупционеров
Фото: ЕРА

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил на выездном заседании Лефортовского суда Москвы, состоявшемся 15 февраля в исправительной колонии города Покров Владимирской области, где он отбывает наказание по делу "Ив Роше", что борется за смену коррумпированной власти в Кремле. Видео выступления Навального было опубликовано 15 февраля на его официальном канале в You Tube.

Навальный призвал работников основанного им Фонда по борьбе с коррупцией продолжать разоблачать российских коррупционеров.

"Можете записывать – гражданин Навальный призывал всех сотрудников Фонда борьбы с коррупцией продолжать публиковать факты коррупции, находить, куда [ президент России Владимир ] Путин, его вторая жена, третья жена дели украденные деньги", – сказал Навальный.

Он также попросил россиян делать пожертвования в его фонд для финансирования дальнейшей антикоррупционной деятельности.

"Я призываю граждан России делать нам пожертвования, чтобы финансировать эту антикоррупционную деятельность. Я борюсь за то, чтоб поменять власть в стране, они там десятилетиями сидят. Ну не может такого быть, что у нас каждый министр официально уже долларовый миллионер!" – подчеркнул политик.

Во время заседания суда Навальный заявил также, что его преследуют за ведение "политической деятельности" без "разрешения Кремля и всех остальных", сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

"И я не боюсь – ни этого суда, ни колонии, ни Федеральной службы безопасности России, ни прокуратуры, ни химического оружия, ни Путина, ни всех остальных. Я не боюсь, потому что считаю унизительным и бесполезным бояться этого всего", – приводит DW слова политика.

Контекст:

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

С марта 2021 года Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров.

Почти все проекты политика – Фонд борьбы с коррупцией, штабы Навального и другие – в России признаны экстремистскими и запрещены. В январе 2022 года стало известно, что Навального и его соратников в России внесли в список террористов.

Против Навального в РФ открыли еще несколько уголовных дел, в том числе об экстремизме, неуважении к суду и мошенничестве в особо крупном размере. В частности, как считают в Следственном комитете РФ, Навальный незаконно потратил на личные цели более 356 млн руб. (124 тыс. грн) из более 588 млн руб. (205,8 тыс. грн), собранных в качестве пожертвований на деятельность Фонда борьбы с коррупцией и других некоммерческих организаций. Оппозиционер назвал это дело "путинской истерикой".

Теги: Россия, Владимир Путин, коррупция, оппозиция, Алексей Навальный, террористы, призыв, финансирование, деятельность, Лефортово, суд, заседание, колония
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