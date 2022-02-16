Навальный заявил в суде, что не боится "ни суда, ни колонии, ни химического оружия, ни Путина"

Навальный призвал работников основанного им Фонда по борьбе с коррупцией продолжать разоблачать российских коррупционеров.

"Можете записывать – гражданин Навальный призывал всех сотрудников Фонда борьбы с коррупцией продолжать публиковать факты коррупции, находить, куда [ президент России Владимир ] Путин, его вторая жена, третья жена дели украденные деньги", – сказал Навальный.

Он также попросил россиян делать пожертвования в его фонд для финансирования дальнейшей антикоррупционной деятельности.

"Я призываю граждан России делать нам пожертвования, чтобы финансировать эту антикоррупционную деятельность. Я борюсь за то, чтоб поменять власть в стране, они там десятилетиями сидят. Ну не может такого быть, что у нас каждый министр официально уже долларовый миллионер!" – подчеркнул политик.

Во время заседания суда Навальный заявил также, что его преследуют за ведение "политической деятельности" без "разрешения Кремля и всех остальных", сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

"И я не боюсь – ни этого суда, ни колонии, ни Федеральной службы безопасности России, ни прокуратуры, ни химического оружия, ни Путина, ни всех остальных. Я не боюсь, потому что считаю унизительным и бесполезным бояться этого всего", – приводит DW слова политика.