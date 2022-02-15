Каспаров: Навальный обидится, если я скажу, что мне его жаль. Но его решение вернуться в РФ, на мой взгляд, было не совсем обдуманным

"Вы были лидерами российской оппозиции с ним. Скажите, пожалуйста, вам его жаль сегодня?" – спросил Гордон.

"Это трудный вопрос. Потому что я думаю, что Алексей обидится, если я скажу, что мне его жаль. Потому что он принял свое решение. Я могу считать, что это решение, может быть, было не совсем, на мой взгляд, обдуманным. Потому что, на мой взгляд, Навальный мог бы принести больше пользы нашему общему делу на свободе и во всем остальном мире. Но нельзя критиковать решения, связанные с огромным риском для жизни человека", – ответил Каспаров.

Он назвал решение Навального вернуться мужественным и предположил, что оппозиционер даже под арестом "вряд ли хочет, чтобы его жалели".

"Он подвергается ежедневно, ежечасно самым страшным угрозам. Потому что он находится полностью в руках [президента РФ Владимира] Путина. И я, увы, не вижу никакого варианта для Алексея выйти на свободу, пока Путин у власти. Очевидно, что решение арестовать его и изолировать могло приниматься только Путиным. Конечно, только Путиным", – сказал политик.

Только с одобрения Путина в России могло быть принято решение отравить Навального и убить другого российского оппозиционера, Бориса Немцова, продолжил 13-й чемпион мира по шахматам.

"Решения об аресте Навального и, естественно, попытке его убийства, отравления, могли приниматься только с санкции Путина. Никаких других вариантов быть не могло. Так же, как убийство Бориса Немцова не могло произойти без прямой санкции Путина. Это может быть не документ. Естественно, это не документ. Это даже может быть не разговор – может быть, кивок головы. Ну, в мафиозных структурах бывает по-разному. Но совершенно очевидно, что решения такого уровня докладываются [руководству государства] пусть даже вскользь, невзначай – я не знаю, как там это работает все. Совершенно очевидно, что с лидером российской оппозиции не могли обходиться жестко без согласия Путина – согласия, санкции", – сказал Каспаров.

Ситуация с Навальным и его штабами показывает, что путинский режим не готов сохранить в стране даже "эфемерные свободы", продолжил оппозиционер. Он предположил, что российские власти решили полностью изолировать Навального после массовых акций протеста в Беларуси в 2020 году.

"Вот Навальный действовал – писал расследования какие-то. Скорее всего, их могли втемную использовать какие-то структуры, подбрасывая информацию. Но он делал большое дело – мобилизовывал людей. И в какой-то момент решили, что "хватит – все". Может быть, Беларусь повлияла... Но совершенно очевидно, что произошел мгновенный переход. И то, что они готовы были допускать: "Ну, участвуй, участвуй. Все равно на выборы не пустим" [закончилось]... Вдруг эта красная линия передвинулась. Пространство свободы и так было маленьким, а оно скукожилось вообще, как шагреневая кожа. И не потому, что Алексей переступил красную линию. Она сдвинулась просто очень резко. И поэтому его попытка как-то вернуться и продолжить эту деятельность – она наткнулась на отпор. Я не знаю, ждал он этого или нет, но он, безусловно, рассматривал такую возможность", – считает Каспаров.

Интервью с Каспаровым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube