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Навального и его соратников в России внесли в список террористов

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Летом 2021 года Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими
Летом 2021 года Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими
Фото: EPA

Росфинмониторинг внес российского оппозиционера Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов, их фамилии опубликованы на сайте ведомства.

Кроме Навального, в список попали его соратники Любовь Соболь, Георгий Албуров, Лилия Чанышева, Руслан Шаведдинов и другие. В списке физических лиц 22 фамилии.

Законодательство предусматривает заморозку банковских счетов людей, попавших в список, отмечает "Медуза".

Контекст:

Прокуратура Москвы 16 апреля 2021 года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Штабы Навального в разных городах РФ объявили о приостановке деятельности. 26 апреля прокуратура Москвы временно запретила их работу до решения Мосгорсуда по иску о признании штабов политика экстремистскими организациями.

Дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили "государственной тайной", сообщал директор ФБК Иван Жданов.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В РФ его назвали "законом против ФБК". 

9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет. 

Навальный заявил, что решение Мосгорсуда не заставит его самого и его сторонников отступить от своих целей.

В сентябре 2021 года в отношении Навального, а также его сторонников Леонида Волкова и Ивана Жданова в РФ возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. Согласно ст. 282 УК РФ, создание экстремистского сообщества и руководство им наказывается штрафом в размере от 400 до 800 тыс. руб. либо лишением свободы на срок от шести до 10 лет.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, террористы, ФБК, Георгий Албуров, Иван Жданов, Любовь Соболь, Лилия Чанышева
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