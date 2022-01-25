Караулов: Я думаю, Навального убьют в тюрьме

Караулов считает, что Навальный в 2022 году получит Нобелевскую премию мира, но ему не дадут поехать на вручение Фото: ЕРА

Навальный, по мнению Караулова, является "героем наших дней" и получит Нобелевскую премию мира.

"И [президент РФ Владимир] Путин будет вынужден его отпустить эту премию получить. Не этот парень получит, а настоящий получит Навальный, – отметил журналист. – С этим парнем была, как я предполагаю, определенная операция сделана: нашли альтернативу. Долго искали. Вытащили из ресторана пьянчужку и сделали нобелевским лауреатом. Ведь тебе рассказывал [бывший близкий друг, российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ Сергей] Пугачев, как покупается. Это мое предположение все".

Он объяснил, что, говоря об "этом парне", имеет в виду главреда российской "Новой газеты" Дмитрия Муратова, который в 2021 году получил Нобелевскую премию мира вместе с филиппинско-американской журналисткой и писательницей Марией Ангелитой Рессой.

"Я о Муратове. Который ни на одном митинге не был. Который сейчас о Казахстане ни слова не сказал. И так будет дальше. Он поверил, что он нобелевский лауреат. Навального премия ждала. И не отказался от нее. [...] Я думаю, что Алексею сейчас угрожает опасность. Я боюсь. [...] Поскольку Нобелевская премия мира этого года, конечно, будет у Навального, я думаю, они его убьют в тюрьме как склонного к бегству и не дадут ему уехать получать. Филиппинская журналистка из тюрьмы же вышла – отправили. Навального они не могут выпустить в Скандинавию. Ну не могут. Они его, скорее всего, убьют", – продолжил журналист.

Караулов отметил, что Навальный, "по сегодняшнему сценарию, никогда не выйдет из тюрьмы".

"Потому что после дела "Ив Роше" будет дело о 300 млн рублей, которые ему собрали люди и которые он не потратил на дело, а вроде как потратил на себя – обманул нацию", – объяснил он.

Интервью с Карауловым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00