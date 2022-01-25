Караулов: Я думаю, Навального убьют в тюрьме

Навальный, по мнению Караулова, является "героем наших дней" и получит Нобелевскую премию мира.
"И [президент РФ Владимир] Путин будет вынужден его отпустить эту премию получить. Не этот парень получит, а настоящий получит Навальный, – отметил журналист. – С этим парнем была, как я предполагаю, определенная операция сделана: нашли альтернативу. Долго искали. Вытащили из ресторана пьянчужку и сделали нобелевским лауреатом. Ведь тебе рассказывал [бывший близкий друг, российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ Сергей] Пугачев, как покупается. Это мое предположение все".
Он объяснил, что, говоря об "этом парне", имеет в виду главреда российской "Новой газеты" Дмитрия Муратова, который в 2021 году получил Нобелевскую премию мира вместе с филиппинско-американской журналисткой и писательницей Марией Ангелитой Рессой.
"Я о Муратове. Который ни на одном митинге не был. Который сейчас о Казахстане ни слова не сказал. И так будет дальше. Он поверил, что он нобелевский лауреат. Навального премия ждала. И не отказался от нее. [...] Я думаю, что Алексею сейчас угрожает опасность. Я боюсь. [...] Поскольку Нобелевская премия мира этого года, конечно, будет у Навального, я думаю, они его убьют в тюрьме как склонного к бегству и не дадут ему уехать получать. Филиппинская журналистка из тюрьмы же вышла – отправили. Навального они не могут выпустить в Скандинавию. Ну не могут. Они его, скорее всего, убьют", – продолжил журналист.
Караулов отметил, что Навальный, "по сегодняшнему сценарию, никогда не выйдет из тюрьмы".
"Потому что после дела "Ив Роше" будет дело о 300 млн рублей, которые ему собрали люди и которые он не потратил на дело, а вроде как потратил на себя – обманул нацию", – объяснил он.
Интервью с Карауловым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00
Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, которым он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.
После возвращения Навального в Россию 17 января 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
С марта прошлого года Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. В октябре руководство Покровской колонии поставило его на учет как экстремиста и террориста (до этого он был на учете как склонный к побегу).
Караулов родился в 1958 году в подмосковном Калининграде (сейчас – город Королев). Окончил факультет театроведения ГИТИСа.
В 1980-х был редактором журнала "Театральная жизнь" и возглавлял отдел юмора в журнале "Огонек", затем работал в "Независимой газете". В 1992 году на российском телевидении появилась авторская программа Караулова "Момент истины". В разные годы она выходила на каналах РТР (сейчас "Россия 1"), ТНТ, ТВЦ (сейчас – "ТВ Центр"), на "Пятом канале". В 2018 году Караулов покинул проект. Кроме "Момента истины", он вел программы "Русский век" на НТВ, а также "Ворованный воздух" и "Русские люди" на ТНТ.
Является автором нескольких книг, в том числе "Вокруг Кремля" и "Русский ад". Сейчас развивает свой YouTube-канал.
Предыдущее интервью Караулова Гордону вышло в январе 2021 года и набрало 10,4 млн просмотров в YouTube.