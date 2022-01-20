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Команда Навального показала реальные снимки дворца Путина. Фоторепортаж

Сегодня 16.21
Соратники российского оппозиционера Алексея Навального 20 января опубликовали новое расследование о дворце президента РФ Владимира Путина. Новое видео – это продолжение прошлогоднего расследования об имении российского лидера. В том видео команда Навального, рассказывая о дворце, использовали компьютерную графику, чтобы визуализировать вид имения. Во время 3D-визуализации оппозиционеры опирались на чертежи, которые получили от подрядчиков, строивших дворец. Также в их распоряжении был реестр мебели, которой обставили имение. Мебель расследователи смогли показать в своем фильме благодаря купленным каталогам. Теперь же команда Навального сообщила, что после выхода ее фильма она получила множество настоящих фото из дворца Путина. Эти снимки она показали в новом расследовании, сравнивая фото с их 3D-визуализацией.
Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, расследование
 

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