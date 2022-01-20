Команда Навального показала реальные снимки дворца Путина. Фоторепортаж
Внешний вид. Справа – реальная фотография, слева – визуализация. Фото: navalny.com
Внешний вид. Сверху – реальная фотография, снизу – 3D-визуализация. Фото: navalny.com
Читальня. Справа – реальная фотография, слева – 3D-визуализация. Фото: navalny.com
Читальня. Снизу – реальная фотография, сверху – 3D-визуализация. Фото: navalny.com
Читальня. Слева – реальная фотография, справа – 3D-визуалицаия. Фото: navalny.com
Гостиная. Слева – 3D-визуализация, справа – реальная фотография. Фото: navalny.com
Гостиная. Слева – 3D-визуализация, справа – реальная фотография. Фото: navalny.com
Гостиная. Слева – 3D-визуализация, справа – реальная фотография. Фото: navalny.com
Гостиная. Два фото слева – реальные, справа – 3D-визуализация. Фото: navalny.com
Спальня Путина. Слева – 3D-визуализация, справа – реальная фотография. Фото: navalny.com
Спальня Путина. Слева – 3D-визуализация, справа – реальная фотография. Фото: navalny.com
Спальня Путина. Слева – 3D-визуализация, справа – реальная фотография. Фото: navalny.com
Спальня Путина. Слева – реальная фотография, два справа – фото из каталога. Фото: navalny.com
Спальня Путина, реальная фотография. Фото: navalny.com
Вторая гостиная. Слева – 3D визуализация, справа – реальная фотография. Фото: navalny.com
Вторая гостиная. Сверху – 3D визуализация, снизу – реальная фотография. Фото: navalny.com
Вторая гостиная. Слева – 3D визуализация, справа – реальная фотография. Фото: navalny.com
Ванная. Слева – 3D визуализация, справа – реальная фотография. Фото: navalny.com
Ванная. Слева – 3D-визуализация, справа – реальная фотография. Фото: navalny.com
Бассейн. Слева – 3D-визуализация, справа – реальная фотография. Фото: navalny.com
Реальное фото потолка в бассейне. Фото: navalny.com
Театр, 3D-визуализация. Фото: navalny.com
Театр, настоящие снимки. Фото: navalny.com
Театр. Снизу –3D-визуализация, сверху – реальная фотография. Фото: navalny.com
Настоящее фото кальянной. Фото: navalny.com
Настоящее фото кальянной. Фото: navalny.com
Настоящее фото кальянной. Фото: navalny.com
Вторая спальня (ее не было в визуализации). Фото: navalny.com
Вторая спальня (ее не было в визуализации). Фото: navalny.com
Вторая спальня (ее не было в визуализации). Фото: navalny.com
Столовая. Фото: navalny.com
Столовая. Фото: navalny.com
Переговорная. Фото: navalny.com
Переговорная. Фото: navalny.com
Коридор. Фото: navalny.com
Кабинет. Фото: navalny.com
Кабинет. Фото: navalny.com
Кабинет. Фото: navalny.com
Соратники российского оппозиционера Алексея Навального 20 января опубликовали
новое расследование о дворце президента РФ Владимира Путина. Новое видео – это продолжение прошлогоднего расследования об имении российского лидера
. В том видео команда Навального, рассказывая о дворце, использовали компьютерную графику, чтобы визуализировать вид имения. Во время 3D-визуализации оппозиционеры опирались на чертежи, которые получили от подрядчиков, строивших дворец. Также в их распоряжении был реестр мебели, которой обставили имение. Мебель расследователи смогли показать в своем фильме благодаря купленным каталогам. Теперь же команда Навального сообщила, что после выхода ее фильма она получила множество настоящих фото из дворца Путина. Эти снимки она показали в новом расследовании, сравнивая фото с их 3D-визуализацией.