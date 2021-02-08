Фильм "Дворец для Путина" посмотрела четверть россиян, но на их отношение к президенту он почти не повлиял – соцопрос

77% респондентов, смотревших фильм Фонда борьбы с коррупцией о резиденции президента РФ Владимира Путина или что-то слышавших о нем, не изменили своего отношения к главе государства, сообщает "Левада-центр".

Фильм "Дворец для Путина" посмотрели 26% россиян. Еще 10% знакомы с его содержанием и 32% что-то слышали о нем Скриншот: Алексей Навальный / YouTube

17% россиян, посмотревших фильм оппозиционера Алексея Навального "Дворец для Путина" или слышавших о нем, заявили, что их отношение к президенту России Владимиру Путину ухудшилось, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

По данным опроса, фильм "Дворец для Путина" посмотрели 26% россиян. Еще 10% знакомы с его содержанием и 32% что-то слышали о нем, но не знают подробностей. Почти треть опрошенных (31%) заявили, что о фильме ничего не слышали.

При этом фильм практически не повлиял на отношение россиян к Путину, замечают социологи. 77% респондентов, видевших фильм или что-то слышавших о нем, не изменили своего отношения к российскому лидеру, еще 3% – улучшили его. Лишь у 17% опрошенных, знакомых с содержанием фильма, ухудшилось отношение к президенту РФ.

Скриншот: levada.ru

Среди респондентов в возрасте 18–24 лет более половины (59%) тех, кто считает изложенное в фильме похожим на правду, 23% уверены в правдивости. Среди пожилых респондентов, 55 лет и старше, 49% опрошенных, смотревших фильм или слышавших о нем, считают изложенные в нем факты неправдой.