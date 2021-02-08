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СМИ нашли в Крыму еще один "дворец Путина"

Как сообщают журналисты проекта "Крым.Реалии", президент РФ Владимир Путин занимает две государственные дачи возле поселка Олива в аннексированном Россией Крыму, они скрыты за двумя высотными заборами.

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Возле госдач Путина глушат мобильную связь и дроны, сообщают журналисты проекта "Крым.Реалии"
Возле госдач Путина глушат мобильную связь и дроны, сообщают журналисты проекта "Крым.Реалии"
Скриншот: krymr.com

Вблизи поселка Олива в оккупированном Россией Крыму на территории государственных дач для президента РФ Владимира Путина строят ледовый дворец и запрещают местным распоряжаться собственностью. Об этом сообщается в материале журналистов проекта "Крым.Реалии".

Президент РФ занял две госдачи (во времена СССР здесь отдыхала партийная номенклатура, позже  первые лица Украины): №6 и №8. Для Путина перестроили бассейны и купели SPA-комплекса, возвели татами возле теннисного корта, "прямо в море – вертолетная площадка". За безопасность на пляже отвечают водолазы, сообщили "Крым.Реалии" местные жители. 

"Дача Путина в Крыму спрятана за двумя заборами. Здесь глушат мобильную связь и дроны. Строят ледовый дворец и запрещают местным распоряжаться собственностью", – говорится в материале.

По данным расследователей издания "Проект", рядом с госдачами Путина – под №9 и №10 – две дачи заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. На них раньше отдыхал третий президент Украины Виктор Ющенко.

С востока от дач Путина – дом, принадлежащий Федеральной службе безопасности. Ранее это было имущество украинского бизнесмена Игоря Коломойского, но его "национализировали". Теперь, как информирует "Крым.Реалии", в доме останавливается глава ФСБ Игорь Бортников.

Вокруг дач Путина, Медведева и Бортникова установили охранную зону шириной в 1 км, в нее попал и поселок Олива. После аннексии Крыма местные жители не могут переоформить документы на землю и свои дома по причине того, что их имущество находится на территории охраняемых объектов.

В январе Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование об еще одной резиденции Путина – в Краснодарском крае РФ. В материале сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".

29 января Telegram-канал Mash опубликовал эксклюзивное видео из дворца в Геленджике. Внутри здание оказалось практически пустым и недостроенным. В расследовании ФБК также сообщалось, что работы там еще продолжаются. По данным ФБК, в уже готовом к эксплуатации здании начался капитальный ремонт из-за недостатков конструкции, которые привели к высокой влажности и появлению плесени.

На следующий день российский миллиардер Аркадий Ротенберг назвал имение своим и заявил, что строит там отель.

Теги: Россия, Владимир Путин, СМИ, Виктор Ющенко, Крым, Украина, Игорь Коломойский, ФСБ, вертолет, запрет, видео, расследование, журналисты, резиденции, президент, дворец, отдых, имущество, охрана, дом
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