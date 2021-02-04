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В МИД РФ назвали расследование о дворце Путина "3D-документалистикой"

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что в расследовании Фонда борьбы с коррупцией о резиденции президента РФ Владимира Путина в Геленджике не хватает документальных кадров и документов.

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Захарова считает, что в фильме ФБК было "много дорисованного"
Захарова считает, что в фильме ФБК было "много дорисованного"
Скриншот: Алексей Навальный / YouTube

Официальный представитель МИД России Мария Захарова впервые прокомментировала расследование Фонда борьбы с коррупцией о дворце в Геленджике. В эфире "Дождя" она назвала его примером "3D-документалистики".

"Это новый жанр. Я просто не знала, что так можно. Мне всегда казалось, что если ты выдаешь что-то за реальность, это должны быть документальные кадры. И я правда первый раз видела, когда взрослые и серьезные люди используют 3D-монтаж… Даже не знаю, как сказать. Визуализация? Много дорисованного было в этом фильме", – заявила Захарова.

Она добавила, что нужно ориентироваться на официальные данные, "показывать то, как есть, показывать документальные кадры и также все-таки приводить какие-то в первую очередь документы".

Также Захарова заявила, что в расследовании не учли несколько официальных опровержений. "Я понимаю, что здесь нет журналистики, здесь особый жанр. Но если до этого уже были какие-то факты опровергнуты и предоставлена информация по этому сюжету, как ее можно не учитывать?" – сказала она, не уточнив, какие опровержения имеет в виду. 

ФБК опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ Владимира Путина в Краснодарском крае 19 января. В материале сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".

29 января Mash опубликовал эксклюзивное видео из дворца в Геленджике. Внутри здание оказалось практически пустым и недостроенным. В расследовании ФБК также сообщалось, что работы там еще продолжаются. По данным ФБК, в уже готовом к эксплуатации здании начался капитальный ремонт из-за недостатков конструкции, которые привели к высокой влажности и появлению плесени.

На следующий день российский миллиардер Аркадий Ротенберг назвал имение своим и заявил, что строит там отель.

Теги: Россия, МИД России, фильм, расследование, резиденции, Мария Захарова, президент, дворец, ФБК
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