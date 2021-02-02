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Замглавреда Mash, где показали видео из дворца в Геленджике, ушел из издания. Он заявил, что редакция действовала как в еб...чем СССР

29–30 января Mash показало эксклюзивные материалы о дворце в Геленджике, который, по данным расследователей из ФБК, через аффилированных лиц принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Из них следовало, что здание недостроенное, а его владелец – российский миллиардер Аркадий Ротенберг. После этих публикаций заместитель главного редактора российского издания Mash Сергей Титов заявил, что "люди в костюмах, которым пох...й на журналистов", перечеркнули переживания редакции.

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Журналистов Mash пустили внутрь дворца
Журналистов Mash пустили внутрь дворца
Скриншот: Mash Video / YouTube

Заместитель главного редактора российского издания Mash Сергей Титов 1 февраля объявил в Telegram, что уходит из проекта. 

"Я понимаю все про репутацию Mash, понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали все, что могли (когда могли). Вписывались за Голунова, люто поддерживали людей в Беларуси. [...] Жили в этой серой зоне и отчаянно боролись за возможность не писать говно. Но там решили по-другому. Все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах, которым пох...й на журналистов. Я с большой любовью отношусь к холдингу, с большим уважением к [главреду Mash] Максиму [Иксанову], но все это решали не они. А выше – как в еб...чем СССР. И пусть они идут нах...й", – написал он. 

Титов не объяснил, какие именно публикации заставили его отказаться от работы в издании, но 29 января Mash опубликовал эксклюзивное видео из дворца в Геленджике, который, по данным расследователей из Фонда борьбы с коррупцией, через аффилированных лиц принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Внутри здание оказалось практически пустым и недостроенным

На следующий день издание получило комментарий российского миллиардера Аркадия Ротенберга, который назвал имение своим. Он якобы строит там отель

The Insider писал, что главред Mash, который и побывал во дворце, живет в доме, принадлежащем управлению делами президента РФ.

ФБК опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае 19 января. В материале сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Алексей Навальный, журналисты, ФБК
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