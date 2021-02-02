Предполагаемая третья дочь Путина после подавления протестов в России призвала заниматься любовью, а не войной

Пользователь Instagram Луиза Розова, которую российский оппозиционер Алексей Навальный назвал в своем расследовании "третьей дочерью президента России Владимира Путина", опубликовала в Stories текст антивоенного призыва "Make love, not war" после воскресных акций протеста 31 января.

Пользователь Instagram под ником luizaroz, которую российский оппозиционер Алексей Навальный назвал в своем расследовании Луизой Розовой, "третьей дочерью президента России Владимира Путина", после воскресных акций протеста 31 января опубликовала в своих Stories фотографии с призывами "переплавить резиновые дубинки на презервативы" и "заниматься любовью, а не войной".

Первый лозунг был написан на плакате одного из участников протестной акций в Москве в 1989 году. Архивную фотографию с того митинга девушка репостнула себе.

Фото: luizaroz_ / Instagram

На второй фотографии Розова сопроводила собственное изображение текстом антивоенного призыва "Make love, not war".

Фото: luizaroz_ / Instagram

Телеканал "Дождь" 20 января обращал внимание на то, что Луиза Розова подписалась в Instagram на аккаунт Навального. За день до этого она опубликовала в Stories пост, в котором посетовала, что в огромном, почти двухчасовом фильме оппозиционера про "дворец Путина" ей уделили слишком мало времени.

"Когда тебе уделили всего лишь одну минуту в видео или когда погасил ипотеку хейтера", — написала она в своем Instagram.

Пользователь Instagram Луиза Розова В., который ведет девушка, названная "Проектом" дочерью президента, выложила небольшое видео после расследования Навального о "дворце Путина" pic.twitter.com/xfhSbJc5I2 — Дождь (@tvrain) January 20, 2021

Впервые о том, что у Путина может быть третья внебрачная дочь, в прошлом году сообщило издание "Проект". Журналисты отмечали, что девушка феноменально похожа на президента РФ, но публиковать ее фотографию они не стали, потому что ей еще нет 18 лет. Настоящее имя предполагаемой третьей дочери Путина — Елизавета. Ее мать Светлана Кривоногих, по сведениям "Проекта", сейчас является миноритарным акционером банка "Россия".