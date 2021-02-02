ГОРДОН
 
 
МИР

Предполагаемая третья дочь Путина после подавления протестов в России призвала заниматься любовью, а не войной

Пользователь Instagram Луиза Розова, которую российский оппозиционер Алексей Навальный назвал в своем расследовании "третьей дочерью президента России Владимира Путина", опубликовала в Stories текст антивоенного призыва "Make love, not war" после воскресных акций протеста 31 января.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Розова подписалась в Instagram на Навального
Розова подписалась в Instagram на Навального
Фото: luizaroz_ / Instagram

Пользователь Instagram под ником luizaroz, которую российский оппозиционер Алексей Навальный назвал в своем расследовании Луизой Розовой, "третьей дочерью президента России Владимира Путина", после воскресных акций протеста 31 января опубликовала в своих Stories фотографии с призывами "переплавить резиновые дубинки на презервативы" и "заниматься любовью, а не войной".

Первый лозунг был написан на плакате одного из участников протестной акций в Москве в 1989 году. Архивную фотографию с того митинга девушка репостнула себе.

Фото: luizaroz_ / Instagram
Фото: luizaroz_ / Instagram

На второй фотографии Розова сопроводила собственное изображение текстом антивоенного призыва "Make love, not war". 

Фото: luizaroz_ / Instagram
Фото: luizaroz_ / Instagram

Телеканал "Дождь" 20 января обращал внимание на то, что Луиза Розова подписалась в Instagram на аккаунт Навального. За день до этого она опубликовала в Stories пост, в котором посетовала, что в огромном, почти двухчасовом фильме оппозиционера про "дворец Путина" ей уделили слишком мало времени.

"Когда тебе уделили всего лишь одну минуту в видео или когда погасил ипотеку хейтера", — написала она в своем Instagram.

Впервые о том, что у Путина может быть третья внебрачная дочь, в прошлом году сообщило издание "Проект". Журналисты отмечали, что девушка феноменально похожа на президента РФ, но публиковать ее фотографию они не стали, потому что ей еще нет 18 лет. Настоящее имя предполагаемой третьей дочери Путина — Елизавета. Ее мать Светлана Кривоногих, по сведениям "Проекта", сейчас является миноритарным акционером банка "Россия".

После задержания Навального 17 января 2021 года в РФ проходят массовые акции протеста. Политик вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии на лечении после отравления. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

31 января в нескольких десятках российских городов прошли акции протеста в поддержку Навального. На них задержали, по данным правозащитников, более 5 тыс. человек. Среди задержанных было почти 100 журналистов и жена Навального Юлия. Вечером Навальную отпустили из полиции. Всего на митинги, по данным команды Навального, вышло 200−300 тыс. человек в 140 городах, писали "Открытые медиа"

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 4 тыс. протестующих, в том числе около 200 несовершеннолетних.

Теги: Россия, Владимир Путин, оппозиция, Алексей Навальный, протесты, Instagram, акции протеста, сториз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кардашян в микрокупальнике позировала с разведенными ногами
Кардашян в микрокупальнике позировала с разведенными ногами
Мерилин Мэнсон после обвинений в насилии лишился контракта
Мерилин Мэнсон после обвинений в насилии лишился контракта
"Не помню, чтобы я была счастлива". Жена Дмитрия Ступки намекнула, что они с мужем могут "остаться друзьями"
"Не помню, чтобы я была счастлива". Жена Дмитрия Ступки намекнула, что они с мужем могут "остаться друзьями"
Марченко: Глупцы! Как можно выбирать между двумя равными по силе фантастическими языками!
Марченко: Глупцы! Как можно выбирать между двумя равными по силе фантастическими языками!
"Очень уютно". Подольская показала интерьер их с Пресняковым дома
"Очень уютно". Подольская показала интерьер их с Пресняковым дома
"Нет никаких гарантий не быть покинутой". Козловский рассказал, от каких женщин уходят мужчины
"Нет никаких гарантий не быть покинутой". Козловский рассказал, от каких женщин уходят мужчины
"Вау!". Джанабаева продемонстрировала "неудобную позу"
"Вау!". Джанабаева продемонстрировала "неудобную позу"
Мерилин Мэнсон отреагировал на обвинения в издевательствах со стороны бывшей невесты
Мерилин Мэнсон отреагировал на обвинения в издевательствах со стороны бывшей невесты
Ризатдиновой сделали операцию. Спортсменка озвучила диагноз
Ризатдиновой сделали операцию. Спортсменка озвучила диагноз
Джоли показала британскому глянцу свой дом и рассказала о тяжелом периоде жизни
Джоли показала британскому глянцу свой дом и рассказала о тяжелом периоде жизни
"Отец Ким Кардашян служил в секретной воинской части под Хмельницким". Никитюк показала осиную талию
"Отец Ким Кардашян служил в секретной воинской части под Хмельницким". Никитюк показала осиную талию
Каминская показала "мужчину, который будет любить ее всю жизнь"
Каминская показала "мужчину, который будет любить ее всю жизнь"
Бабкин улетел в Австрию на операцию
Бабкин улетел в Австрию на операцию
Королева спела с матерью в торговом центре Флориды песню о шубе из Чебурашки. Видео
Королева спела с матерью в торговом центре Флориды песню о шубе из Чебурашки. Видео
Жюри выбрало песню, с которой Gо-A отправится на "Евровидение 2021"
Жюри выбрало песню, с которой Gо-A отправится на "Евровидение 2021"
Герцогиня Кембриджская нарушила протокол, опубликовала в сети первое селфи-видео
Герцогиня Кембриджская нарушила протокол, опубликовала в сети первое селфи-видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS