Предполагаемая третья дочь Путина после подавления протестов в России призвала заниматься любовью, а не войной

Пользователь Instagram под ником luizaroz, которую российский оппозиционер Алексей Навальный назвал в своем расследовании Луизой Розовой, "третьей дочерью президента России Владимира Путина", после воскресных акций протеста 31 января опубликовала в своих Stories фотографии с призывами "переплавить резиновые дубинки на презервативы" и "заниматься любовью, а не войной".
Первый лозунг был написан на плакате одного из участников протестной акций в Москве в 1989 году. Архивную фотографию с того митинга девушка репостнула себе.
На второй фотографии Розова сопроводила собственное изображение текстом антивоенного призыва "Make love, not war".
Телеканал "Дождь" 20 января обращал внимание на то, что Луиза Розова подписалась в Instagram на аккаунт Навального. За день до этого она опубликовала в Stories пост, в котором посетовала, что в огромном, почти двухчасовом фильме оппозиционера про "дворец Путина" ей уделили слишком мало времени.
"Когда тебе уделили всего лишь одну минуту в видео или когда погасил ипотеку хейтера", — написала она в своем Instagram.
Пользователь Instagram Луиза Розова В., который ведет девушка, названная "Проектом" дочерью президента, выложила небольшое видео после расследования Навального о "дворце Путина" pic.twitter.com/xfhSbJc5I2— Дождь (@tvrain) January 20, 2021
Впервые о том, что у Путина может быть третья внебрачная дочь, в прошлом году сообщило издание "Проект". Журналисты отмечали, что девушка феноменально похожа на президента РФ, но публиковать ее фотографию они не стали, потому что ей еще нет 18 лет. Настоящее имя предполагаемой третьей дочери Путина — Елизавета. Ее мать Светлана Кривоногих, по сведениям "Проекта", сейчас является миноритарным акционером банка "Россия".
После задержания Навального 17 января 2021 года в РФ проходят массовые акции протеста. Политик вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии на лечении после отравления. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.
31 января в нескольких десятках российских городов прошли акции протеста в поддержку Навального. На них задержали, по данным правозащитников, более 5 тыс. человек. Среди задержанных было почти 100 журналистов и жена Навального Юлия. Вечером Навальную отпустили из полиции. Всего на митинги, по данным команды Навального, вышло 200−300 тыс. человек в 140 городах, писали "Открытые медиа".
Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 4 тыс. протестующих, в том числе около 200 несовершеннолетних.