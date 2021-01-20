Предполагаемая дочь Путина подписалась в Instagram на Навального

Телеканал "Дождь" сообщил, что предполагаемая внебрачная дочь президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих в Instagram подписалась на оппозиционера Алексея Навального.

Елизавета Кривоногих, которую называют дочерью российского президента Владимира Путина, подписалась на аккаунт оппозиционера Алексея Навального. Внимание на это обратил телеканал "Дождь".

Канал отмечает, что предполагаемая дочь Путина в Instagram себя подписывает как Луиза Розова.

Кроме Навального, в Instagram она подписана на аккаунты брендов Gucci, Dior, Topshop и H&M, модель Ирину Шейк и российскую ведущую Ксению Собчак, американских актрис Николь Кидман, Энн Хэтэуэй и Джулию Робертс.

Скриншот: luizaroz_ / Instagram

В конце ноября прошлого года журналисты группы "Проект" заявили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета Кривоногих. Ее матерью называют Светлану Кривоногих, которая является акционером банка "Россия".

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой у него две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть общие дети.