Предполагаемая дочь Путина подписалась в Instagram на Навального

Елизавета Кривоногих, которую называют дочерью российского президента Владимира Путина, подписалась на аккаунт оппозиционера Алексея Навального. Внимание на это обратил телеканал "Дождь".
Канал отмечает, что предполагаемая дочь Путина в Instagram себя подписывает как Луиза Розова.
Кроме Навального, в Instagram она подписана на аккаунты брендов Gucci, Dior, Topshop и H&M, модель Ирину Шейк и российскую ведущую Ксению Собчак, американских актрис Николь Кидман, Энн Хэтэуэй и Джулию Робертс.
В конце ноября прошлого года журналисты группы "Проект" заявили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета Кривоногих. Ее матерью называют Светлану Кривоногих, которая является акционером банка "Россия".
Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой у него две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова.
Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть общие дети.