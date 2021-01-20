ГОРДОН
 
 
МИР

Предполагаемая дочь Путина подписалась в Instagram на Навального

Телеканал "Дождь" сообщил, что предполагаемая внебрачная дочь президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих в Instagram подписалась на оппозиционера Алексея Навального.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин скрывает информацию о личной жизни
Путин скрывает информацию о личной жизни
Фото: EPA

Елизавета Кривоногих, которую называют дочерью российского президента Владимира Путина, подписалась на аккаунт оппозиционера Алексея Навального. Внимание на это обратил телеканал "Дождь".

Канал отмечает, что предполагаемая дочь Путина в Instagram себя подписывает как Луиза Розова.

Кроме Навального, в Instagram она подписана на аккаунты брендов Gucci, Dior, Topshop и H&M, модель Ирину Шейк и российскую ведущую Ксению Собчак, американских актрис Николь Кидман, Энн Хэтэуэй и Джулию Робертс.

Скриншот: luizaroz_ / Instagram
Скриншот: luizaroz_ / Instagram

В конце ноября прошлого года журналисты группы "Проект" заявили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета Кривоногих. Ее матерью называют Светлану Кривоногих, которая является акционером банка "Россия".

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой у него две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть общие дети.

Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, Instagram
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стиль Джилл Байден. Как выглядит супруга нового президента США, когда занимается спортом, готовит и дает интервью
Стиль Джилл Байден. Как выглядит супруга нового президента США, когда занимается спортом, готовит и дает интервью
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
  Никитюк рассказала, когда опубликует голые фото, и вспомнила, как видела Зеленского в трусах
  Никитюк рассказала, когда опубликует голые фото, и вспомнила, как видела Зеленского в трусах G
Дмитрий ГОРДОН
Хайек в купальнике посоветовала сохранять хладнокровие
Хайек в купальнике посоветовала сохранять хладнокровие
  "Женщина, которая вернула мне чувство собственного достоинства". Горянский рассказал о своей жене
  "Женщина, которая вернула мне чувство собственного достоинства". Горянский рассказал о своей жене
"Он уже почти ничего не помнит, ему бы на покой, а не на ярмарку". Российская писательница рассказала о состоянии здоровья Алибасова
"Он уже почти ничего не помнит, ему бы на покой, а не на ярмарку". Российская писательница рассказала о состоянии здоровья Алибасова
"Красотка нереальная". 49-летняя Орбакайте в раздельном купальнике поплавала перед камерой
"Красотка нереальная". 49-летняя Орбакайте в раздельном купальнике поплавала перед камерой
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
"Яйца по-шотландски". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Яйца по-шотландски". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
Умер украинский дизайнер Сергей Ермаков
Умер украинский дизайнер Сергей Ермаков
Литвинова снялась топлес
Литвинова снялась топлес
Мозговая рассказала о самочувствии мужа и матери, которые переболели COVID-19
Мозговая рассказала о самочувствии мужа и матери, которые переболели COVID-19
"Русская красавица!". Лиза Галкина надела национальную российскую одежду
"Русская красавица!". Лиза Галкина надела национальную российскую одежду
Развод с Уэстом станет главной сюжетной линией в семейном шоу Кардашян – СМИ
Развод с Уэстом станет главной сюжетной линией в семейном шоу Кардашян – СМИ
"Умножили нашу любовь". Жена Добрынина Квиткова сообщила о беременности. Фото
"Умножили нашу любовь". Жена Добрынина Квиткова сообщила о беременности. Фото
Самые эффектные образы Меланьи Трамп. Подборка
Самые эффектные образы Меланьи Трамп. Подборка G
Виктория ВОРОНИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS