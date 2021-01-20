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Белковский: Путин чувствует себя виноватым перед дочерьми. Сейчас он отдает долги

Президент России Владимир Путин не занимался своими детьми очень долго, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский политолог.

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Белковский: Хочет человек или нет, у него на бессознательном уровне чувство вины формируется. Сейчас Путин отдает долги
Белковский: Хочет человек или нет, у него на бессознательном уровне чувство вины формируется. Сейчас Путин отдает долги
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Президент России Владимир Путин чувствует себя виноватым перед дочерьми, считает российский политолог Станислав Белковский. Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, отвечая на вопрос, любят ли президента РФ его дети. 

"На этот вопрос не может быть ответа, я даже не знаю, люблю его или ненавижу. Скорее, я индифферентен к нему после долгих лет увлечения этим человеком. [...] Думаю, что они по-своему его любят. Во всяком случае, он сделал все возможное, чтобы загладить свое чувство вины перед ними. Поскольку он очень долго ими не занимался. Естественно, это [чувство] нарастает по мере его старения. Он больше к ним прислушивается и больше задумывается об их интересах. И не случайно Екатерине Тихоновой – одной из его дочерей поручен очень важный участок работы – все, что связано с генетическими исследованиями, борьбой со старением", – сказал Белковский. 

Политолог отметил, что Путин не занимался детьми "очень долго". 

"И брак с Людмилой Александровной не был идеальным, как мы знаем. Поэтому тут независимо, хочет человек или нет, у него на бессознательном уровне чувство вины формируется. Сейчас он отдает долги, сделанные в 90-е и нулевые годы", – добавил Белковский. 

Интервью с Белковским выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00 

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что в 1983–2013 годах он был женат на Людмиле Шкребневой. В этом браке родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. 

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть общие дети.

На пресс-конференциях президенту РФ иногда задают вопросы о личной жизни. "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть", – сказал он в 2016 году

В ноябре "Проект" сообщил, что Елизавета Кривоногих, которая родилась в 2003 году и имеет отчество Владимировна, может быть внебрачной дочерью Путина. Расследователи утверждают, что специалист из Великобритании сравнил изображения Путина и его предполагаемой дочери и сделал вывод – похожи на 70,44%.

В Кремле расследование назвали "эпистолярным жанром и провокационной желтизной".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Станислав Белковский, Алеся Бацман, дети, Катерина Тихонова, брак, Елизавета Кривоногих
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