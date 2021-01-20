Интервью Бацман с Белковским. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с российским политологом Станиславом Белковским выйдет сегодня в 18.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с российским политологом Станиславом Белковским. Об этом "ГОРДОН" сообщила журналистка.

Часовую программу записали по Skype. Ее трансляция начнется в 18.00 на канале "Алеся Бацман".

Во время интервью Белковский говорил об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального и его возвращении в Россию, о том, сможет ли его арест спровоцировать массовые акции протеста в стране, об отношении президента РФ Владимира Путина к Навальному и разнице между ними, о будущем преемнике Путина, приходе Джо Байдена к власти в США, российских бизнесменах Михаиле Ходорковском и Романе Абрамовиче, а также о ситуации в Беларуси, пандемии коронавируса и российской вакцине против него.

"Я еще в сентябре 2013 года опубликовал в газете МК статью "Лучше Путин, чем Навальный". Она так и называлась. Прогрессивная общественность уже тогда чуть не порвала меня на части за это. В общем и целом я придерживаюсь этой точки зрения и сегодня... Я в двух словах обозначу, о чем была эта статья. По состоянию на сентябрь 2013 года я прожил при Путине 13 лет, я не могу сказать, что он мне сделал что-то хорошее и я согласен со многими его решениями, – нет. Ни "а" и ни "б". Но есть важное "в". Он как Александр Македонский Диогену не заслонял мне солнце. Он не объявлял меня мерзавцем только за то, что я с ним не согласен. Прошло еще семь лет, даже больше, я по-прежнему считаю, что он не заслонял мне солнце. В ответ на все, что я говорил и писал про него, он мог бы сделать со мной гораздо хуже. Поэтому этот старый, немножко сентиментальный диктатор мне немножко ближе молодого и менее сентиментального", – сказал Белковский.

Белковский родился в 1971 году в Москве. Окончил факультет экономической кибернетики Московского института управления. Некоторое время работал программистом, затем занялся политическим консалтингом. В разные годы сотрудничал с такими политиками, как Борис Березовский, Ирина Хакамада, Константин Боровой.

В 2002-м учредил организацию "Совет по национальной стратегии", которая объединила группу из 23 российских экспертов, и несколько лет был ее руководителем. В апреле 2004 года создал и возглавил организацию "Институт национальной стратегии", но спустя пять лет заявил о выходе из ее состава. В 2003 году подготовил несколько резонансных докладов, среди которых "Одиночество Путина" и "Государство и олигархия".

Политолог часто комментирует происходящее в Украине и России, критикует политику президента РФ Путина. В 2017 году в интервью Дмитрию Гордону заявил: "В интересах России, чтобы следующим президентом после Путина был я. Я бы все разрулил".

Сейчас ведет авторскую программу на радиостанции "Эхо Москвы".