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Спецслужбы России сделали ставку на профессора Соловья как на будущего президента РФ – Белковский

Российский политолог Станислав Белковский считает, что профессор Валерий Соловей мог бы стать президентом РФ, если бы не одна проблема.

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Некоторые прогнозы Соловья оказались точными
Некоторые прогнозы Соловья оказались точными
Фото: Valery Solovei / Facebook

Российские спецслужбы делают ставку на профессора и политолога Валерия Соловья как на будущего президента РФ. Такое мнение 12 сентября в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил российский политолог Станислав Белковский.

Такой вывод он сделал, комментируя версию о том, что "новым лидером внесистемной оппозиции в России на фоне болезни Алексея Навального может и должен стать профессор Соловей".

"Это очень интересная идея, поскольку все мы знаем профессора Соловья. Это человек с эшелонированными коммуникациями в Кремле и спецслужбах, которые непрерывно и непрестанно снабжают его утечками конфиденциальной информации. Судя по всему, спецслужбы уже сделали на него ставку как на будущего президента. Иначе они в таком объеме не сливали бы ему факты о состоянии здоровья [президента РФ] Владимира Путина, о том, когда Путин уйдет, о том, кто будет преемником и так далее. Поэтому действительно профессор Соловей мог бы стать следующим президентом", – сказал Белковский.

Он отметил, что "у этой позиции проблема только в одном".

"В соответствии с российской традицией чередования лидеров с тем или иным типом волосяного покрова (то есть чередование волосатых и лысых президентов – мы это видели даже на примере Владимира Путина и Дмитрия Медведева) следующим лидером все-таки должен быть человек с довольно обильной растительностью на голове. В этом смысле профессор Соловей находится в том же ряду, что и Владимир Путин, и даже глубже того", – объяснил политолог.

По его словам, чтобы переломить тенденцию, "надо пересадить волосы профессору Соловью".

60-летний Соловей – историк по образованию. Он 11 лет работал в Московском государственном институте международных отношений, где возглавлял кафедру рекламы и связей с общественностью. В 2019 году Соловей заявил об увольнении, поскольку университет "по политическим причинам" не хочет иметь с ним никаких дел.

Как отмечает "Русская служба BBC", Соловей часто появляется в качестве комментатора в независимых и оппозиционных российских СМИ. Некоторые его прогнозы оказались точными: в 2016 году он предрек назначение Антона Вайно главой администрации президента РФ, а Вячеслава Володина – председателем Госдумы.

Теги: Владимир Путин, Станислав Белковский, Валерий Соловей, спецслужбы, президент
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