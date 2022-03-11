Сын из оккупированного РФ Крыма бомбил самолетом мать в Полтавской области – СБУ

"В эту историю трудно поверить, но даже такие безумия оказываются "нормой жизни" для путинских солдат. Российский пилот из временно оккупированного Крыма не увидел ничего преступного в приказе бомбить мирное население Украины. Притом что его родители живут фактически в центре государства – в Кременчуге Полтавской области, – говорится в сообщении. – Трудно понять эмоции родителей, которые слышат гул тревожных сирен и понимают, что их сын-пилот атакует Украину".
Отмечается, что о том, что российский самолет Су-30СМ был сбит, а пилот РФ Алексей Головенский попал в плен, его мать узнала из украинских новостей.
"Ей больно и стыдно, что не смогла воспитать достойного человека. Теперь с оккупантом, сбитым 5 марта над Николаевом, разговаривают следователи и контрразведчики СБУ. Он ответит за содеянное по закону", – добавили в спецслужбе.
На видео, опубликованном СБУ, мать Головинского рассказала, что ей "тяжело понять сына, как можно было выполнять приказ командира про бомбардировку Украины".
"Прошу прощения перед украинским народом, за сына и за себя", – сказала она.
Война России против Украины. Главное
Самолет Су-30СМ ВКС РФ был сбит в Николаевской области. Украинские пограничники с военнослужащими ВСУ и НГУ задержали командира авиазвена – пилота вражеского истребителя и штурмана этого борта, которые успели катапультироваться, сообщается в Facebook МВД Украины 5 марта.
В составе экипажа были российские военные Головенский и Алексей Козлов, а вылетели они из временно оккупированного Россией Крыма – города Саки.
За время массового вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, потери личного состава российской стороны превышают 12 тыс. человек, самолетов – 57.