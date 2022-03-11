Сын из оккупированного РФ Крыма бомбил самолетом мать в Полтавской области – СБУ

Самолет Головенского (справа) был сбит 5 марта в Николаевской области, его задержали Скриншот: МВС України / Facebook

"В эту историю трудно поверить, но даже такие безумия оказываются "нормой жизни" для путинских солдат. Российский пилот из временно оккупированного Крыма не увидел ничего преступного в приказе бомбить мирное население Украины. Притом что его родители живут фактически в центре государства – в Кременчуге Полтавской области, – говорится в сообщении. – Трудно понять эмоции родителей, которые слышат гул тревожных сирен и понимают, что их сын-пилот атакует Украину".

Отмечается, что о том, что российский самолет Су-30СМ был сбит, а пилот РФ Алексей Головенский попал в плен, его мать узнала из украинских новостей.

"Ей больно и стыдно, что не смогла воспитать достойного человека. Теперь с оккупантом, сбитым 5 марта над Николаевом, разговаривают следователи и контрразведчики СБУ. Он ответит за содеянное по закону", – добавили в спецслужбе.

На видео, опубликованном СБУ, мать Головинского рассказала, что ей "тяжело понять сына, как можно было выполнять приказ командира про бомбардировку Украины".

"Прошу прощения перед украинским народом, за сына и за себя", – сказала она.

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