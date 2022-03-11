Противник остановлен в Полесском, Северском и Южнобужском оперативных районах – Генштаб ВСУ

"Противник, понеся потери в Полесском, Северском, Южнобужском оперативных районах, остановлен, пытается закрепиться, вынужден делать это на невыгодных рубежах. На донецком направлении в ходе жестких боевых действий защитники Украины дали отпор врагу, темп наступления захватчиков замедлен. Главными направлениями сосредоточения усилий противника остаются Киев и Мариуполь, а также продвижение к Кривому Рогу, Кременчугу, Никополю и Запорожью", – заявили в Генштабе.

По данным штаба, российские оккупационные войска продолжают формировать резервы и перебрасывать их на территорию Украины.

"Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны группировки войск оккупантов на донецком и таврическом направлениях. На Волыни сохраняется угроза диверсий на объектах военной и гражданской инфраструктуры. На полесском направлении оккупанты не предпринимают активных наступательных действий, занимаясь восстановлением боеспособности подразделений", – говорится в сообщении.

Генштаб добавил, что украинским военным удалось нанести противнику значительные потери, "что заставило его отступить из ранее захваченных населенных пунктов Киевской области".

"На слобожанском направлении противник удерживает в окружении Сумы и частично блокирует Харьков с севера. Проводит перегруппировку войск. На донецком и таврическом направлениях оккупанты не оставляют попыток захвата Мариуполя и Северодонецка, успеха не имеют. Планы по установлению контроля над Николаевом, продвижению в направлении Запорожья и Кривого Рога враг не реализовал. Из-за значительных потерь захватчики вынуждены перейти к обороне и пытаются наладить обеспечение", – заявили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное



