Россия выпустила по украинским городам 328 оперативно-тактических ракет – главком ВСУ

"С начала открытого вторжения Россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины", – отметил Залужный.
Он подчеркнул, что это "кровавое преступление путинского режима является грубым нарушением международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала".
Война России против Украины. Главное
С начала российского вторжения в Украину масштабным бомбардировкам подвергаются Мариуполь, Киев и близлежащие города, Харьков, Изюм, Чернигов, Сумы, Ахтырка и другие населенные пункты страны.