Утром российские оккупанты сбросили на Чернигов три бомбы – оперативное командование "Север"

"Утро 11 марта для черниговцев началось еще затемно – с разрывов российских авиабомб. По состоянию на 8.00 оккупанты сбросили на город с неба три бомбы, при этом не прекращая артиллерийских обстрелов", – говорится в сообщении.

В командовании также отметили, что оккупанты прикрываются мирным населением в борьбе с украинскими военными.

"На других направлениях, которые контролирует оперативное командование "Север", враг сражается в агонии. Нарушая все нормы международного гуманитарного права в отношении мирного населения, российско-оккупационные войска обстреливают их дома, забирают еду и имущество, прикрываются людьми при попытках напасть на украинских защитников", – говорится в сообщении.

В Чернигове в результате российских бомбардировок были повреждены стадион и библиотека, а также перебит водопровод. Об этом сообщил в Facebook глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Стадион имени Юрия Гагарина, библиотека в Чернигове. Стратегический военный объект. Это уже агония, я думаю, скоро у них закончатся снаряды и патроны, потому что так, как они гатят по нашей Черниговщине и по другим городам Украины, точно патронов у них не хватит. Гатят по гражданским объектам. Знаю, что есть прорыв "пятисотки" водоканала. Водоканал работает, возобновляет работу, скоро в городе появится вода. Все коммунальщики работают на восстановление сетей", – сказал Чаус.

Война России против Украины. Главное (обновляется)