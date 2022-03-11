"Скотина охотно приняла предложение". Венедиктова сообщила, что удар по Харькову навел харьковчанин за 40 тыс. грн

Венедиктова: 40 тысяч гривен – цена твари в базарный день Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"Тварь из Харькова получает 25 февраля звонок на мобильный от неизвестного ей на тот момент лица. Звонившая тварь представляется гражданином РФ и предлагает вознаграждение в размере 40 тыс. грн за предоставление важной информации – отметить в электронном виде координаты расположения объекта критической инфраструктуры города, а именно хлебозавода "Салтовский" и ФЭД (военный объект). Скотина из Харькова охотно принимает предложение и получает на банковскую карту обещанные 40 тыс. грн", – написала она.

1 марта российские военные нанесли артиллерийские удары рядом с одним из указанных объектов.

"Вот как вербуют: спутниковая слежка, шантаж, семью в заложники, идеологические соображения, могли бы подумать вы… Ага – 40 тыс. гривен – цена твари в базарный день. Этот недочеловек задержан нашими органами. Ответит за все", – заявила генпрокурор.

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