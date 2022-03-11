Зеленский: Думаю, Путин очень редко общается с честными людьми

Зеленский: Чтобы воспринимать всерьез какие-либо переговоры, нужно увидеть результат. Я пока не вижу Фото: president.gov.ua

"Господин Зеленский, вы являетесь евреем. О чем вы подумали, когда российский президент [Владимир] Путин заявил, что защитит население республик Донбасса от геноцида и освободит Украину от якобы нацистского правления?" – спросила журналистка.

"Думаю, что он очень редко общается с честными людьми. А что он слышит от тех, с кем общается, или что читает в приносимых ему отчетах, можно услышать и от него", – ответил президент.

Журналистка уточнила, удивило ли Зеленского то, "насколько далеко зашел Путин".

"Если вы спрашиваете о вторжении, то никакого сюрприза. Если вы спрашиваете о жестокости этого вторжения, то это, конечно, невозможно воспринять без шока. То, что они делают с гражданским населением... Когда сбрасывают авиабомбы на жилые дома или бьют по жилым кварталам из реактивной артиллерии – это невозможно понять. Это очевидные военные преступления", – подчеркнул президент.

На вопрос, может ли Путин отступить назад под экономическим давлением, Зеленский ответил, что "Запад еще не оказал такое экономическое давление, чтобы об этом можно было говорить". Он считает, что западные страны должны применить против России новые санкции. По мнению президента, они должны касаться нефтегазовой и банковской отраслей.

Зеленский также сказал, что Украина "всегда предлагала России переговоры, всегда предлагала мир".

"Мир – это то, что интересует нас больше всего. Но чтобы воспринимать всерьез какие-либо переговоры, нужно увидеть результат. Я пока не вижу", – сказал президент.

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