Зеленский озвучил потери среди украинских военных за время вторжения России

Зеленский сказал, что потери украинской армии и российской соотносятся как один к 10 Фото: president.gov.ua

По его словам, потери украинской армии и российской соотносятся как один к 10.

"У нас погибло военных где-то 1300 людей. А в России больше 12 тыс., один к 10. Я не радуюсь, что у них 12 тыс. погибло. Я не радуюсь. Это не мое видение мира в целом. Потому что у них есть родители, их отправили. Большинство из них в целом не знают, куда они приехали. Ничего не знают, рассказывают о каком-то фашизме. Им надули в голову своей информационной политикой, что мы тут кто... Какие мы нацисты? А потом, что с ними происходит? Они поняли, что они нацисты. Они ведут себя как нацисты", – сказал он.

О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Война России против Украины. Главное (обновляется)