Зеленский озвучил потери среди украинских военных за время вторжения России

По его словам, потери украинской армии и российской соотносятся как один к 10.
"У нас погибло военных где-то 1300 людей. А в России больше 12 тыс., один к 10. Я не радуюсь, что у них 12 тыс. погибло. Я не радуюсь. Это не мое видение мира в целом. Потому что у них есть родители, их отправили. Большинство из них в целом не знают, куда они приехали. Ничего не знают, рассказывают о каком-то фашизме. Им надули в голову своей информационной политикой, что мы тут кто... Какие мы нацисты? А потом, что с ними происходит? Они поняли, что они нацисты. Они ведут себя как нацисты", – сказал он.
О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на утро 11 марта, общие потери российских оккупационных войск в Украине составили более 12 тыс. человек, более 350 танков и 1,1 тыс. боевых бронированных машин, 125 артиллерийских систем, 58 реактивных систем залпового огня, почти 60 самолетов и более 80 вертолетов.
Зеленский вечером 11 марта сообщал, что больше 12 тыс. российских военнослужащих убито, раненых – в разы больше. Число пленных, по его данным, "так много, что нужна специальная структура, которая будет ими заниматься".