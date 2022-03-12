Зеленский: Пленных российских солдат так много, что нужна специальная структура, которая будет ими заниматься

"Количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были у нас до войны. Поэтому сегодня Кабинет Министров Украины создал координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными", – сказал Зеленский.
Он сообщил, что в Украине были захвачены или сдались в плен тысячи российских военнослужащих, и пообещал, что к ним будут относиться в соответствии с международными конвенциями.
"Но их так много, что нужна специальная структура, которая будет заниматься всеми связанными вопросами", – объяснил Зеленский.
Президент призвал российских солдат, которые пришли в Украину, покинуть ее, пока еще есть возможность спастись.
"Число убитых российских военных на территории Украины уже превышает 12 тыс. человек. 12 тыс.! Количество раненых оккупантов – в разы больше. Мы не звали сюда ни одного из них. И повторяем каждому из оккупантов: вы еще можете спастись. В любой момент. Просто сложите оружие и уходите с нашей земли к себе домой", – сказал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Украине создали сайт "Оккупант", на котором можно найти информацию об идентифицированных российских военнопленных (сейчас на нем размещены данные чуть более 300 человек), а также открыли горячую линию "Вернись живым из Украины" для родных российских военных (+38 089 420 1860, +38 089 420 1861, +38 089 420 1862).
Только в Сумской области, где продолжаются активные боевые действия, по данным областной военной администрации, находится 104 пленных российских военнослужащих.
Украинские власти периодически публикуют видео с допросами пленных военных и их звонками домой. Из допросов можно сделать вывод, что руководство России планировало захватить Украину за три дня.
Несколько военнопленных уже дали пресс-конференции в Украине. Российский летчик Максим Криштоп, который попал в плен 6 марта, рассказал журналистам, что знал, что целится не по военным объектам противника, а по жилым домам. "Но преступный приказ я выполнил", – сказал он.