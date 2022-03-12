ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Пленных российских солдат так много, что нужна специальная структура, которая будет ими заниматься

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский оккупантам: Вы еще можете спастись
Зеленский – оккупантам: Вы еще можете спастись
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении за 11 марта, что Кабинет Министров Украины создал специальный координационный штаб, который будет заниматься вопросами российских военнопленных. Обращение опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

"Количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были у нас до войны. Поэтому сегодня Кабинет Министров Украины создал координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что в Украине были захвачены или сдались в плен тысячи российских военнослужащих, и пообещал, что к ним будут относиться в соответствии с международными конвенциями.

"Но их так много, что нужна специальная структура, которая будет заниматься всеми связанными вопросами", – объяснил Зеленский.

Президент призвал российских солдат, которые пришли в Украину, покинуть ее, пока еще есть возможность спастись.

"Число убитых российских военных на территории Украины уже превышает 12 тыс. человек. 12 тыс.! Количество раненых оккупантов – в разы больше. Мы не звали сюда ни одного из них. И повторяем каждому из оккупантов: вы еще можете спастись. В любой момент. Просто сложите оружие и уходите с нашей земли к себе домой", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/405434924678258/

Контекст:

В Украине создали сайт "Оккупант", на котором можно найти информацию об идентифицированных российских военнопленных (сейчас на нем размещены данные чуть более 300 человек), а также открыли горячую линию "Вернись живым из Украины" для родных российских военных (+38 089 420 1860, +38 089 420 1861, +38 089 420 1862).

Только в Сумской области, где продолжаются активные боевые действия, по данным областной военной администрации, находится 104 пленных российских военнослужащих.

Украинские власти периодически публикуют видео с допросами пленных военных и их звонками домой. Из допросов можно сделать вывод, что руководство России планировало захватить Украину за три дня

Несколько военнопленных уже дали пресс-конференции в Украине. Российский летчик Максим Криштоп, который попал в плен 6 марта, рассказал журналистам, что знал, что целится не по военным объектам противника, а по жилым домам. "Но преступный приказ я выполнил", – сказал он.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, агрессия, нападение, пленные, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" – и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне" (14581)
2
"Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко (14325)
3
Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (8015)
4
"Ты зарабатываешь кровавые деньги. Позор!" Узерли возмутила сеть продолжением сотрудничества с российской компанией (3397)
5
"Боже, яке кончене!" Дурнев создал паблик, в котором собрал реакцию бьющихся в истерике блогеров из РФ на блокировку доступа к Instagram (3204)
6
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины (2371)
7
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли (2245)
8
"Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников (2058)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS