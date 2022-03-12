Зеленский: Пленных российских солдат так много, что нужна специальная структура, которая будет ими заниматься

"Количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были у нас до войны. Поэтому сегодня Кабинет Министров Украины создал координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что в Украине были захвачены или сдались в плен тысячи российских военнослужащих, и пообещал, что к ним будут относиться в соответствии с международными конвенциями.

"Но их так много, что нужна специальная структура, которая будет заниматься всеми связанными вопросами", – объяснил Зеленский.

Президент призвал российских солдат, которые пришли в Украину, покинуть ее, пока еще есть возможность спастись.

"Число убитых российских военных на территории Украины уже превышает 12 тыс. человек. 12 тыс.! Количество раненых оккупантов – в разы больше. Мы не звали сюда ни одного из них. И повторяем каждому из оккупантов: вы еще можете спастись. В любой момент. Просто сложите оружие и уходите с нашей земли к себе домой", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)