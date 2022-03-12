Российский пленный летчик, который бомбил Харьков: Была ли возможность не выполнять преступный приказ? Она в любом случае есть

Криштоп: В любом случае не выполнять приказ возможность есть. Но я проявил слабость, малодушие и выполнил этот приказ Фото: ЕРА

Об этом он сообщил 11 марта, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Радиус поражения таких бомб – 60 метров, это свободнопадающие снаряды, сообщил Криштоп.

Летчик бомбил, по его словам, военные объекты в Балаклее и Изюме, а также Харьков. Он признал, что понимал: наносит удары по жилым домам и мирным жителям – но все равно выполнил преступный приказ. После бомбардировки он был сбит украинскими средствами ПВО и задержан.

"Когда вы поняли, что бомбите мирные города, но все равно выполнили приказ, была ли у вас возможность этого не делать?" – спросила журналистка.

"Чудовищность преступных приказов просто ужасает. В любом случае не выполнять приказ возможность есть. Но я проявил слабость, малодушие и выполнил этот приказ. Ужасный приказ", – ответил он.

Согласно сообщению Офиса генпрокурора от 7 марта, Криштопу уже сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в нарушении законов и обычаев ведения войны (имя летчика в релизе не называлось, но даты вылетов и день задержания совпадают, лицо подозреваемого не показывали, фото было сделано из-за спины, но есть визуальное сходство между Криштопом и летчиком на фото в сообщении прокуратуры).

Пресс-конференцию Криштопа и еще двух пленных российских летчиков посмотрели в YouTube более 1 млн человек за несколько часов. Подполковник говорит, что летчики обратились к руководству Вооруженных сил Украины с просьбой пообщаться со СМИ, "чтобы через СМИ разных стран попробовать и приложить все усилия к скорейшему завершению этого ужасного конфликта".

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Видео: Інтерфакс-Україна / YouTube