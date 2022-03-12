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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский пленный летчик, который бомбил Харьков: Была ли возможность не выполнять преступный приказ? Она в любом случае есть

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Криштоп: В любом случае не выполнять приказ возможность есть. Но я проявил слабость, малодушие и выполнил этот приказ
Криштоп: В любом случае не выполнять приказ возможность есть. Но я проявил слабость, малодушие и выполнил этот приказ
Фото: ЕРА

Российский летчик Максим Криштоп, который 6 марта был взят в плен украинскими военнослужащими, рассказал, что мирные объекты в Харькове бомбили фугасными авиационными бомбами весом по 250 и 500 кг.

Об этом он сообщил 11 марта, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина"

Радиус поражения таких бомб – 60 метров, это свободнопадающие снаряды, сообщил Криштоп. 

Летчик бомбил, по его словам, военные объекты в Балаклее и Изюме, а также Харьков. Он признал, что понимал: наносит удары по жилым домам и мирным жителям – но все равно выполнил преступный приказ. После бомбардировки он был сбит украинскими средствами ПВО и задержан. 

"Когда вы поняли, что бомбите мирные города, но все равно выполнили приказ, была ли у вас возможность этого не делать?" – спросила журналистка. 

"Чудовищность преступных приказов просто ужасает. В любом случае не выполнять приказ возможность есть. Но я проявил слабость, малодушие и выполнил этот приказ. Ужасный приказ", – ответил он. 

Согласно сообщению Офиса генпрокурора от 7 марта, Криштопу уже сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в нарушении законов и обычаев ведения войны (имя летчика в релизе не называлось, но даты вылетов и день задержания совпадают, лицо подозреваемого не показывали, фото было сделано из-за спины, но есть визуальное сходство между Криштопом и летчиком на фото в сообщении прокуратуры). 

Пресс-конференцию Криштопа и еще двух пленных российских летчиков посмотрели в YouTube более 1 млн человек за несколько часов. Подполковник говорит, что летчики обратились к руководству Вооруженных сил Украины с просьбой пообщаться со СМИ, "чтобы через СМИ разных стран попробовать и приложить все усилия к скорейшему завершению этого ужасного конфликта". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Інтерфакс-Україна / YouTube
Контекст:

Криштоп сказал, что он – подполковник, заместитель командира 47-го бомбардировочного авиационного полка. Его личный номер – Ф891233, воинская часть – 45117.

По словам Криштопа, еще в январе командир его полка полковник Алексей Лобода сообщил полку о будущем участии в боевых действиях на территории Украины. Потом начался подвоз на территорию части боеприпасов, а параллельно – тренировки по полетам на предельно малых высотах, преодолению ПВО, пускам ракет, говорил он. Он сообщил, что происходило это все под видом учений "Союзная решимость – 2022". Подготовка продолжалась и после учений.

Боевое распоряжение о нанесении ударов по Украине пришло 23 февраля, за сутки до полномасштабного вторжения, сказал Криштоп.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Харьков, авиация, пленные, боеприпасы, фугас, истребители, самолеты, российская агрессия, война России против Украины, Балаклея, пресс-конференция, бомба, пилот
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