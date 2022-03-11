В Сумской области находится 104 российских пленных – ОГА

"По состоянию на 11 марта в Сумской области находится 104 пленных военнослужащих РФ: 74 – в наличии, один – обменян, 29 пленных передали в Полтавскую область", – написал чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 11 марта, общие потери российских оккупационных войск в Украине составили более 12 тыс. человек (не уточняется, сколько из них убито, ранено или в плену), более 350 танков и 1,1 тыс. боевых бронированных машин, 125 артиллерийских систем, 58 реактивных систем залпового огня, почти 60 самолетов и более 80 вертолетов.