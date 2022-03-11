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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бутусов: Война надолго. Сейчас нет признаков того, что активная фаза закончится быстро

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Украинцам нужно настраивать себя на долгую борьбу и долгое сопротивление, считает Бутусов
Украинцам нужно настраивать себя на долгую борьбу и долгое сопротивление, считает Бутусов
Фото: ЕРА

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов прогнозирует, что активная фаза войны России против Украины будет продолжительной. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Бутусов на вопрос о том, когда и чем закончится война, ответил, что ее ход зависит "не от какой-то формулы, а от оперативных решений". 

"Прежде всего от того, как мобилизуется государство, как оно организовано, какова стратегия, тактика сил обороны, какие действия врага, какие действия союзников. То есть это зависит от многих факторов. Поэтому то, что есть сейчас, – я вижу: война будет надолго. Она продолжится надолго, я бы так сказал. Война началась восемь лет назад. Сейчас ее более активная и масштабная фаза. Поэтому... война – надолго. На очень долгое время. Признаков того, что активная фаза закончится быстро, нет. Надо настраивать себя на долгую борьбу и долгое сопротивление. И более того – нужно настраивать себя на то, что пока Владимир Путин у власти в России, эта ситуация и угроза не закончится никогда", – заявил журналист. 

Бутусов отметил, что из-за санкций Россия становится "чумным бараком" за бетонной стеной. Санкции, которые сейчас вводят против РФ, – "это даже не железный занавес, это бетонная стена вокруг чумного барака с надписью "РФ" и свастикой Z на воротах", сказал журналист.  

"Пока там есть Путин и Россия является чумным бараком мировой цивилизации, эта бацилла, эта угроза будет все время нависать над нами. Сейчас идет война за то, чтобы определить, какие границы, какие земли Украины Путин способен оккупировать просто силой, где он встретит такое отчаянное сопротивление, что дальше не пройдет и вынужден будет отступить, – добавил он. – Прежде чем Путин захочет сказать "стоп", его должны остановить здесь мы. Пока мы его не остановим, война – эта активная фаза – будет продолжаться".

Главред "Цензор.НЕТ" считает, что российская армия остановится, когда понесет невосполнимые потери в личном составе и технике.  

"Сейчас Путина больше всего бесит, что мы продолжаем сопротивление, продолжаем им наносить потери. Мы заставляем российскую армию действовать осторожно. Она уже боится заходить в города. Потому что ее там перебьют. И они понимают, что нужно действовать по-другому, и меняют тактику. Они понимают: нужна тотальная война, как в Чечне и Сирии, просто тотально разрушение. Поэтому сейчас мы ведем войну – как мы в открытом бою сможем остановить, уничтожить, перемолоть российскую регулярную армию. Сейчас идет борьба только за это", – подчеркнул журналист.

Война России против Украины. Главное

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Юрий Бутусов, российская агрессия, война России против Украины
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