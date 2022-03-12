Байден лично запретил отправку польских МиГ-29, чтобы не провоцировать Россию – WSJ

"Логика, кажется, в том, что отправка смертоносных зенитных и противотанковых средств не спровоцирует россиян, а 28 самолетов спровоцируют. Это трудно понять, особенно учитывая заявления Пентагона о том, что украинцам не нужны самолеты, потому что другое украинское оружие более эффективно. Значит, отправка менее смертоносных самолетов приведет к третьей мировой войне, а другое смертоносное оружие – нет?" – пишет WSJ.
Издание подчеркивает, что запретом на отправку самолетов США посылают сигнал о недееспособности НАТО.
"Суть сдерживания заключается в том, чтобы заставить противника поверить, что определенные действия вызовут ответную реакцию. Демонстративно не отправляя самолеты, говоря, что причина в страхе перед эскалацией, Байден говорит россиянам, что им не нужно беспокоиться. Вместо того, чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет России сдерживать США", – сказано в колонке.
Редакция WSJ сравнивает это решение с поспешным выводом американских войск из Афганистана, "чтобы не спровоцировать талибов". "Результатом стало американское унижение, которое, возможно, повлияло на решение Путина вторгнуться в Украину", – отмечает издание.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вскоре после вторжения РФ в Украину президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных партнеров, в частности НАТО, закрыть небо над Украиной или предоставить стране средства для защиты воздушного пространства от авианалетов и бомбардировок.
6 марта госсекретарь США сказал, что союзникам Соединенных Штатов по НАТО "дан зеленый свет" на передачу самолетов Украине.
8 марта Польша заявила, что готова передать все свои МиГ-29 в распоряжение правительства США для дальнейшей передачи Украине. Однако в Пентагоне такой способ передачи самолетов посчитали необоснованным и отметили, что он вызывает серьезную обеспокоенность у всего Альянса.
10 марта в Пентагоне окончательно заявили, что США "на данный момент" не поддерживают предложение передать Украине польские МиГ-29 и не намерены принимать участие в такой операции.