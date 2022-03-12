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Байден лично запретил отправку польских МиГ-29, чтобы не провоцировать Россию – WSJ

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Польша заявляла о готовности передать все свои МиГ-29 Украине, однако этот вопрос пока не решен
Польша заявляла о готовности передать все свои МиГ-29 Украине, однако этот вопрос пока не решен
Фото: EPA

Президент США Джо Байден лично запретил отправку польских самолетов МиГ-29 в Украину, чтобы не провоцировать президента РФ Владимира Путина на эскалацию агрессии. Об этом говорится в редакционной колонке американской The Wall Street Journal.

"Логика, кажется, в том, что отправка смертоносных зенитных и противотанковых средств не спровоцирует россиян, а 28 самолетов спровоцируют. Это трудно понять, особенно учитывая заявления Пентагона о том, что украинцам не нужны самолеты, потому что другое украинское оружие более эффективно. Значит, отправка менее смертоносных самолетов приведет к третьей мировой войне, а другое смертоносное оружие – нет?" – пишет WSJ.

Издание подчеркивает, что запретом на отправку самолетов США посылают сигнал о недееспособности НАТО.

"Суть сдерживания заключается в том, чтобы заставить противника поверить, что определенные действия вызовут ответную реакцию. Демонстративно не отправляя самолеты, говоря, что причина в страхе перед эскалацией, Байден говорит россиянам, что им не нужно беспокоиться. Вместо того, чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет России сдерживать США", – сказано в колонке.

Редакция WSJ сравнивает это решение с поспешным выводом американских войск из Афганистана, "чтобы не спровоцировать талибов". "Результатом стало американское унижение, которое, возможно, повлияло на решение Путина вторгнуться в Украину", – отмечает издание.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вскоре после вторжения РФ в Украину президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных партнеров, в частности НАТО, закрыть небо над Украиной или предоставить стране средства для защиты воздушного пространства от авианалетов и бомбардировок.

6 марта госсекретарь США сказал, что союзникам Соединенных Штатов по НАТО "дан зеленый свет" на передачу самолетов Украине

8 марта Польша заявила, что готова передать все свои МиГ-29 в распоряжение правительства США для дальнейшей передачи Украине. Однако в Пентагоне такой способ передачи самолетов посчитали необоснованным и отметили, что он вызывает серьезную обеспокоенность у всего Альянса. 

10 марта в Пентагоне окончательно заявили, что США "на данный момент" не поддерживают предложение передать Украине польские МиГ-29 и не намерены принимать участие в такой операции.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, США, НАТО, Польша, Джо Байден, Пентагон, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, МиГ-29
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