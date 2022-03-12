Байден лично запретил отправку польских МиГ-29, чтобы не провоцировать Россию – WSJ

Польша заявляла о готовности передать все свои МиГ-29 Украине, однако этот вопрос пока не решен Фото: EPA

"Логика, кажется, в том, что отправка смертоносных зенитных и противотанковых средств не спровоцирует россиян, а 28 самолетов спровоцируют. Это трудно понять, особенно учитывая заявления Пентагона о том, что украинцам не нужны самолеты, потому что другое украинское оружие более эффективно. Значит, отправка менее смертоносных самолетов приведет к третьей мировой войне, а другое смертоносное оружие – нет?" – пишет WSJ.

Издание подчеркивает, что запретом на отправку самолетов США посылают сигнал о недееспособности НАТО.

"Суть сдерживания заключается в том, чтобы заставить противника поверить, что определенные действия вызовут ответную реакцию. Демонстративно не отправляя самолеты, говоря, что причина в страхе перед эскалацией, Байден говорит россиянам, что им не нужно беспокоиться. Вместо того, чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет России сдерживать США", – сказано в колонке.

Редакция WSJ сравнивает это решение с поспешным выводом американских войск из Афганистана, "чтобы не спровоцировать талибов". "Результатом стало американское унижение, которое, возможно, повлияло на решение Путина вторгнуться в Украину", – отмечает издание.

Война России против Украины. Главное (обновляется)