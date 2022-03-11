Российские войска применяют в Украине запрещенные международным правом кассетные боеприпасы – ООН

"Мы получили заслуживающие доверия сообщения о нескольких случаях применения российскими войсками кассетных боеприпасов, в том числе в населенных пунктах", – говорится в сообщении.
По данным ООН, 24 февраля такой боеприпас взорвался в Центральной городской больнице Угледара Донецкой области, в результате чего четыре мирных жителя погибли и 10 получили ранения.
"Были и другие обстрелы кассетными боеприпасами в нескольких районах Харькова, в результате которых девять мирных жителей погибли и 37 получили ранения. Применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах из-за их обширного действия несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий", – подчеркнула Тросселл.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
С начала российского вторжения в Украину масштабным бомбардировкам подвергаются Мариуполь, Киев и близлежащие города, Харьков, Изюм, Чернигов, Сумы, Ахтырка и другие населенные пункты страны. Погибли сотни мирных жителей.