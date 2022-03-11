Российские войска применяют в Украине запрещенные международным правом кассетные боеприпасы – ООН

"Мы получили заслуживающие доверия сообщения о нескольких случаях применения российскими войсками кассетных боеприпасов, в том числе в населенных пунктах", – говорится в сообщении.

По данным ООН, 24 февраля такой боеприпас взорвался в Центральной городской больнице Угледара Донецкой области, в результате чего четыре мирных жителя погибли и 10 получили ранения.

"Были и другие обстрелы кассетными боеприпасами в нескольких районах Харькова, в результате которых девять мирных жителей погибли и 37 получили ранения. Применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах из-за их обширного действия несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий", – подчеркнула Тросселл.

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