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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пленный российский летчик: Зачем нас посылают, как мясо, непонятно. У нас нет причин воевать с народом Украины

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У Головенского родственники живут в Украине. Его мать и отец, по данным СБУ, сейчас в Кременчуге
У Головенского родственники живут в Украине. Его мать и отец, по данным СБУ, сейчас в Кременчуге
Скриншот: Інтерфакс-Україна / YouTube

Российским военным летчикам руководство говорило, что в Украине "все старое", отправляя на боевые задания. Об этом командир российской авиационной эскадрильи майор Алексей Головенский, который был взят в плен украинскими военнослужащими в Николаевской области 5 марта, заявил 11 марта на пресс-конференции в Киеве, в агентстве "Интерфакс-Украина".

В связи с этим его сослуживцы, выполняя полеты, "ни о чем не переживали". 

"Наше руководство постоянно утверждало, доводило информацию, что Украина слаба в противовоздушной обороне, что все старое, все не работает. Поэтому "летайте, вторгайтесь, ничего не бойтесь". В результате чего 5 марта, получив очередной преступный приказ по выполнению боевого вылета, я взлетел с аэродрома Саки в Николаевскую область. [...] На территории Украины я в течение получаса выполнял разведку, ни о чем не думая и не подозревая, и был сбит ПВО Украины двумя ракетами, катапультировался и попал в руки ВСУ", – рассказал он.

На основании этих фактов пленный летчик сделал вывод: "Руководство отправило меня, как наживку, на стопроцентную смерть, ничего мне не доведя, и судя по пораженным самолетам ВКС России, об этом не доводилось никому". 

Он констатировал: ПВО Украины "работает и работает отлично". 

"Зачем нас посылают, как мясо, непонятно", – добавил Головенский. 

Он обратился к украинцам и сказал, что "сожалеет", что оказался на украинской территории, а российские военнослужащие сжигают города и убивают мирных граждан. 

"Я очень раскаиваюсь в выполнении данных вылетов, очень сожалею, что выполнял преступные приказы. Обращаюсь к военнослужащим РФ, хотел бы призвать их одуматься, срочно остановиться. Уже сбили десятки самолетов, десятки вертолетов, сотни, тысячи семей уже разрушены как на территории Украины, так и на территории РФ. Остановитесь, подумайте, у нас нет причин воевать с народом Украины", – сказал он и призвал военачальников отвести войска и прекратить войну. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Інтерфакс-Україна / YouTube
Контекст:

Головенский летал на истребителе Су-25, его сбили в Очакове Николаевской области 5 марта. Он выполнил семь боевых вылетов в период с 24 февраля по 5 марта, его целью была разведка, выявление радиотехнических средств и ПВО "для их дальнейшего подавления и уничтожения". Он говорит, что летал над акваторией Черного и Азовского морей. 

По информации СБУ, мать и отец Головенского сейчас находятся в Кременчуге Полтавской области. Украинская спецслужба обнародовала ее видеокомментарий сегодня. Женщина просила прощения "за себя и сына" и говорила, что ей "тяжело понять сына, как можно было выполнять приказ командира про бомбардировку Украины". 

Головенский признал, что у него есть родственники на территории Украины. 

"На территории Полтавской области у меня всегда были родственники. Я приезжал к дедушке и бабушке до их смерти. Какое-то время мой отец ухаживал за ними. После их похорон он оставался в Украине. После начала операции у нас забрали все телефоны, все виды связи. И жена его – законная супруга, моя мама – по идее, должна была его перевезти в Краснодар. У него инсульт, проблемы со здоровьем. Но что они, где они, не знаю. Более того, у моей жены есть родственники в Харькове", – рассказал он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пленные, истребители, российская агрессия, война России против Украины, пресс-конференция, пилот
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