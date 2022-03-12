Пленный российский летчик: Зачем нас посылают, как мясо, непонятно. У нас нет причин воевать с народом Украины

В связи с этим его сослуживцы, выполняя полеты, "ни о чем не переживали".
"Наше руководство постоянно утверждало, доводило информацию, что Украина слаба в противовоздушной обороне, что все старое, все не работает. Поэтому "летайте, вторгайтесь, ничего не бойтесь". В результате чего 5 марта, получив очередной преступный приказ по выполнению боевого вылета, я взлетел с аэродрома Саки в Николаевскую область. [...] На территории Украины я в течение получаса выполнял разведку, ни о чем не думая и не подозревая, и был сбит ПВО Украины двумя ракетами, катапультировался и попал в руки ВСУ", – рассказал он.
На основании этих фактов пленный летчик сделал вывод: "Руководство отправило меня, как наживку, на стопроцентную смерть, ничего мне не доведя, и судя по пораженным самолетам ВКС России, об этом не доводилось никому".
Он констатировал: ПВО Украины "работает и работает отлично".
"Зачем нас посылают, как мясо, непонятно", – добавил Головенский.
Он обратился к украинцам и сказал, что "сожалеет", что оказался на украинской территории, а российские военнослужащие сжигают города и убивают мирных граждан.
"Я очень раскаиваюсь в выполнении данных вылетов, очень сожалею, что выполнял преступные приказы. Обращаюсь к военнослужащим РФ, хотел бы призвать их одуматься, срочно остановиться. Уже сбили десятки самолетов, десятки вертолетов, сотни, тысячи семей уже разрушены как на территории Украины, так и на территории РФ. Остановитесь, подумайте, у нас нет причин воевать с народом Украины", – сказал он и призвал военачальников отвести войска и прекратить войну.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Головенский летал на истребителе Су-25, его сбили в Очакове Николаевской области 5 марта. Он выполнил семь боевых вылетов в период с 24 февраля по 5 марта, его целью была разведка, выявление радиотехнических средств и ПВО "для их дальнейшего подавления и уничтожения". Он говорит, что летал над акваторией Черного и Азовского морей.
По информации СБУ, мать и отец Головенского сейчас находятся в Кременчуге Полтавской области. Украинская спецслужба обнародовала ее видеокомментарий сегодня. Женщина просила прощения "за себя и сына" и говорила, что ей "тяжело понять сына, как можно было выполнять приказ командира про бомбардировку Украины".
Головенский признал, что у него есть родственники на территории Украины.
"На территории Полтавской области у меня всегда были родственники. Я приезжал к дедушке и бабушке до их смерти. Какое-то время мой отец ухаживал за ними. После их похорон он оставался в Украине. После начала операции у нас забрали все телефоны, все виды связи. И жена его – законная супруга, моя мама – по идее, должна была его перевезти в Краснодар. У него инсульт, проблемы со здоровьем. Но что они, где они, не знаю. Более того, у моей жены есть родственники в Харькове", – рассказал он.