Пленный российский летчик: Зачем нас посылают, как мясо, непонятно. У нас нет причин воевать с народом Украины

У Головенского родственники живут в Украине. Его мать и отец, по данным СБУ, сейчас в Кременчуге Скриншот: Інтерфакс-Україна / YouTube

В связи с этим его сослуживцы, выполняя полеты, "ни о чем не переживали".

"Наше руководство постоянно утверждало, доводило информацию, что Украина слаба в противовоздушной обороне, что все старое, все не работает. Поэтому "летайте, вторгайтесь, ничего не бойтесь". В результате чего 5 марта, получив очередной преступный приказ по выполнению боевого вылета, я взлетел с аэродрома Саки в Николаевскую область. [...] На территории Украины я в течение получаса выполнял разведку, ни о чем не думая и не подозревая, и был сбит ПВО Украины двумя ракетами, катапультировался и попал в руки ВСУ", – рассказал он.

На основании этих фактов пленный летчик сделал вывод: "Руководство отправило меня, как наживку, на стопроцентную смерть, ничего мне не доведя, и судя по пораженным самолетам ВКС России, об этом не доводилось никому".

Он констатировал: ПВО Украины "работает и работает отлично".

"Зачем нас посылают, как мясо, непонятно", – добавил Головенский.

Он обратился к украинцам и сказал, что "сожалеет", что оказался на украинской территории, а российские военнослужащие сжигают города и убивают мирных граждан.

"Я очень раскаиваюсь в выполнении данных вылетов, очень сожалею, что выполнял преступные приказы. Обращаюсь к военнослужащим РФ, хотел бы призвать их одуматься, срочно остановиться. Уже сбили десятки самолетов, десятки вертолетов, сотни, тысячи семей уже разрушены как на территории Украины, так и на территории РФ. Остановитесь, подумайте, у нас нет причин воевать с народом Украины", – сказал он и призвал военачальников отвести войска и прекратить войну.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Інтерфакс-Україна / YouTube